То дають землю, то забирають: на Волині мати атовця не може отримати ділянку

Катерина Савчук протягом кількох років не може отримати ділянку через "земельні непорозуміння".



Про це повідомляє



Жінка каже, міська рада її просто водить довкола пальця ще з 2007-го. Мовляв, то дають землю, то забирають.



«Все почалося ще у 2007 році. Свого часу мені виділили земельну ділянку в урочищі Зимник, де я вирощувала городину. Якось переказують, що на моєму городі невідь що відбувається. Приходжу, а там просто на урожай висипають пісок та щебінь. Як виявилося, ділянку віддали під будівництво іншій людині. Звернулась у міську раду, чому ж так, чому навіть не попередили. Тоді виділили інше місце для городу – за маслозаводом. Порекомендували підписати договір оренди, щоб потім, коли роздаватимуть тут ділянки під забудову, могла її отримати. Так і зробила. Всі роки сплачувала міській раді за користування землею», – розповідає Катерина Савчук, демонструючи як підтвердження квитанції. Матір учасника АТО запевнили, що оскільки в неї є договір оренди на цю земельну ділянку, вона зможе отримати її з часом у власність під будівництво. Але попри своє першочергове право на це ділянку у 2014 році віддали у власність не Катерині Савчук, а іншій людині, син якої, як пояснили жінці, брав участь в АТО.



Як розповіла Катерина Савчук, її син – теж учасник АТО. За час військового конфлікту на Сході України вже кілька разів був там. Учасник бойових дій приписаний та проживає разом із сім’єю в Луцьку у маленькій кімнатці гуртожитку. Виписатися з луцького помешкання не може, щоб не втратити і це житло.



Якось за клопотанням голови Волинської ОДА Володимира Гунчика, Катерину Савчук було включено у списки тих, хто мав отримати ділянки в мікрорайоні Цир-2 в Камені-Каширському. Вона отримала землю. Та згодом вияснилося, що раніше цією ж ділянкою вже розпорядився Держкомзем. Наразі питання врегульовують. А жінка, яка сама виховувала дітей, бо рано втратила чоловіка-ліквідатора аварії на ЧАЕС, сподівається, що таки відвоює своє право на наділ землі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мати атовця із Каменя-Каширськогопротягом кількох років не може отримати ділянку через "земельні непорозуміння".Про це повідомляє Волинь.ua із посиланням на «Полісся».Жінка каже, міська рада її просто водить довкола пальця ще з 2007-го. Мовляв, то дають землю, то забирають.«Все почалося ще у 2007 році. Свого часу мені виділили земельну ділянку в урочищі Зимник, де я вирощувала городину. Якось переказують, що на моєму городі невідь що відбувається. Приходжу, а там просто на урожай висипають пісок та щебінь. Як виявилося, ділянку віддали під будівництво іншій людині. Звернулась у міську раду, чому ж так, чому навіть не попередили. Тоді виділили інше місце для городу – за маслозаводом. Порекомендували підписати договір оренди, щоб потім, коли роздаватимуть тут ділянки під забудову, могла її отримати. Так і зробила. Всі роки сплачувала міській раді за користування землею», – розповідає Катерина Савчук, демонструючи як підтвердження квитанції. Матір учасника АТО запевнили, що оскільки в неї є договір оренди на цю земельну ділянку, вона зможе отримати її з часом у власність під будівництво. Але попри своє першочергове право на це ділянку у 2014 році віддали у власність не Катерині Савчук, а іншій людині, син якої, як пояснили жінці, брав участь в АТО.Як розповіла Катерина Савчук, її син – теж учасник АТО. За час військового конфлікту на Сході України вже кілька разів був там. Учасник бойових дій приписаний та проживає разом із сім’єю в Луцьку у маленькій кімнатці гуртожитку. Виписатися з луцького помешкання не може, щоб не втратити і це житло.Якось за клопотанням голови Волинської ОДАКатерину Савчук було включено у списки тих, хто мав отримати ділянки в мікрорайоні Цир-2 в Камені-Каширському. Вона отримала землю. Та згодом вияснилося, що раніше цією ж ділянкою вже розпорядився Держкомзем. Наразі питання врегульовують. А жінка, яка сама виховувала дітей, бо рано втратила чоловіка-ліквідатора аварії на ЧАЕС, сподівається, що таки відвоює своє право на наділ землі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію