У волинському торговому центрі відкриють унікальну соляну шахту





Перший сеанс обіцяють безкоштовний, - інформує



Для маленьких клієнтів у шахті влаштували ігрову кімнату, де будуть транслювати мультфільми, щоб діткам було весело і цікаво проводити час оздоровлення.



«Відвідуючи соляну шахту, Ви природним чином підвищуєте імунітет, нормалізуєте обмін речовин, полегшуєте або вилікуєте хвороби дихальної системи, полегшите або повністю знімете алергічні загострення, позбудетеся від шкірних захворювань, підготуєтеся з дитиною до відпустки на морі. І це далеко не повний список», – повідомляють організатори.



На сеанси в соляну шахту потрібно записуватися заздалегідь. Це можна зробити в телефонному режимі за номером 0501616153, через сайт www.solroom.com.ua або безпосередньо за адресою: ТЦ «Парк Сіті» – 1 поверх, вхід з парковки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У торговому центрі "Парк Сіті", що у Ковелі, вже цього місяця почне роботу соляна шахта.Перший сеанс обіцяють безкоштовний, - інформує Район. Ковель. Для маленьких клієнтів у шахті влаштували ігрову кімнату, де будуть транслювати мультфільми, щоб діткам було весело і цікаво проводити час оздоровлення.«Відвідуючи соляну шахту, Ви природним чином підвищуєте імунітет, нормалізуєте обмін речовин, полегшуєте або вилікуєте хвороби дихальної системи, полегшите або повністю знімете алергічні загострення, позбудетеся від шкірних захворювань, підготуєтеся з дитиною до відпустки на морі. І це далеко не повний список», – повідомляють організатори.На сеанси в соляну шахту потрібно записуватися заздалегідь. Це можна зробити в телефонному режимі за номером 0501616153, через сайт www.solroom.com.ua або безпосередньо за адресою: ТЦ «Парк Сіті» – 1 поверх, вхід з парковки.

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