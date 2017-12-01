Як ремонтують луцькі вулиці. ФОТО
Сьогодні, 06:28
У Луцьку тривають роботи з благоустрою і покращення стану дорожнього покриття та доступності пішохідної зони.
Про це повідомляють на сайті Луцькради.
На вулиці Ковельській тиває ремонт моста через річку Стир: старе бетонне покриття знімають, деформаційні шви міняють на сучасні, облаштовують сучасну гідроізоляцію і проводять підготовку поверхні до нового асфальтного покриття. Ремонт планують завершити через півтора місяця.
Тривають роботи з капітального ремонту тротуарного покриття на вулиці Винниченка. Бруківка тут буде різноманітною, адже до візерунку додадуть елементи із натурального гранітного каменю. Попередньо, посадовці уже відзначали високу якість виконання робіт підрядником.
У свою чергу, вулиця Євгена Коновальця в найкоротші терміни отримає нове дорожнє покриття. На разі роботи ще тривають.
В стадії завершення влаштування щебеневого покриття з напівпросочуванням бітумною емульсією на вулиці Лопатіна. Попередньо, згадана вулиця мала лише ґрунтову дорогу, котра у сезон дощів перетворювалася у болото. Окрім того, вулиця знаходиться під нахилом, а отже усі дощові води стікали донизу, поступово розмиваючи і без того погану дорогу. Місцеві жителі вже сьогодні оцінили нове дорожнє покриття і планують подальший благоустрій.
“Плани дуже серйозні. Сьогодні ми оглянули міст на вулиці Ковельській. В Луцьку практично усі мости відремонтовані, проте цей був у надзвичайно поганому стані. Його ремонт став логічним продовженням вже завершеного ремонту на вулиці Ковельській. Кошторис – більше 13 млн грн. Триває також ремонт на прибудинкових територіях, з понеділка розпочнуться роботи на Волі 3-5. Тут на місці колишнього квіткового ринку облаштуємо сквер. Приступаємо до роботи по вул. Федорова, 8. З понеділка – перехрестя на вул. Дубнівській. До жовтня плануємо завершити роботи на вул. Винниченка. Роботи будуть продовжуватись доти, доки дозволятиме погода”, - розповів радник міського голови Ігор Поліщук.
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Про це повідомляють на сайті Луцькради.
На вулиці Ковельській тиває ремонт моста через річку Стир: старе бетонне покриття знімають, деформаційні шви міняють на сучасні, облаштовують сучасну гідроізоляцію і проводять підготовку поверхні до нового асфальтного покриття. Ремонт планують завершити через півтора місяця.
Тривають роботи з капітального ремонту тротуарного покриття на вулиці Винниченка. Бруківка тут буде різноманітною, адже до візерунку додадуть елементи із натурального гранітного каменю. Попередньо, посадовці уже відзначали високу якість виконання робіт підрядником.
У свою чергу, вулиця Євгена Коновальця в найкоротші терміни отримає нове дорожнє покриття. На разі роботи ще тривають.
В стадії завершення влаштування щебеневого покриття з напівпросочуванням бітумною емульсією на вулиці Лопатіна. Попередньо, згадана вулиця мала лише ґрунтову дорогу, котра у сезон дощів перетворювалася у болото. Окрім того, вулиця знаходиться під нахилом, а отже усі дощові води стікали донизу, поступово розмиваючи і без того погану дорогу. Місцеві жителі вже сьогодні оцінили нове дорожнє покриття і планують подальший благоустрій.
“Плани дуже серйозні. Сьогодні ми оглянули міст на вулиці Ковельській. В Луцьку практично усі мости відремонтовані, проте цей був у надзвичайно поганому стані. Його ремонт став логічним продовженням вже завершеного ремонту на вулиці Ковельській. Кошторис – більше 13 млн грн. Триває також ремонт на прибудинкових територіях, з понеділка розпочнуться роботи на Волі 3-5. Тут на місці колишнього квіткового ринку облаштуємо сквер. Приступаємо до роботи по вул. Федорова, 8. З понеділка – перехрестя на вул. Дубнівській. До жовтня плануємо завершити роботи на вул. Винниченка. Роботи будуть продовжуватись доти, доки дозволятиме погода”, - розповів радник міського голови Ігор Поліщук.
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