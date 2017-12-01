Як ремонтують луцькі вулиці. ФОТО

У Луцьку тривають роботи з благоустрою і покращення стану дорожнього покриття та доступності пішохідної зони.Про це повідомляють на сайті Луцькради.На вулиці Ковельській тиває ремонт моста через річку Стир: старе бетонне покриття знімають, деформаційні шви міняють на сучасні, облаштовують сучасну гідроізоляцію і проводять підготовку поверхні до нового асфальтного покриття. Ремонт планують завершити через півтора місяця.Тривають роботи з капітального ремонту тротуарного покриття на вулиці Винниченка. Бруківка тут буде різноманітною, адже до візерунку додадуть елементи із натурального гранітного каменю. Попередньо, посадовці уже відзначали високу якість виконання робіт підрядником.У свою чергу, вулиця Євгена Коновальця в найкоротші терміни отримає нове дорожнє покриття. На разі роботи ще тривають.В стадії завершення влаштування щебеневого покриття з напівпросочуванням бітумною емульсією на вулиці Лопатіна. Попередньо, згадана вулиця мала лише ґрунтову дорогу, котра у сезон дощів перетворювалася у болото. Окрім того, вулиця знаходиться під нахилом, а отже усі дощові води стікали донизу, поступово розмиваючи і без того погану дорогу. Місцеві жителі вже сьогодні оцінили нове дорожнє покриття і планують подальший благоустрій.“Плани дуже серйозні. Сьогодні ми оглянули міст на вулиці Ковельській. В Луцьку практично усі мости відремонтовані, проте цей був у надзвичайно поганому стані. Його ремонт став логічним продовженням вже завершеного ремонту на вулиці Ковельській. Кошторис – більше 13 млн грн. Триває також ремонт на прибудинкових територіях, з понеділка розпочнуться роботи на Волі 3-5. Тут на місці колишнього квіткового ринку облаштуємо сквер. Приступаємо до роботи по вул. Федорова, 8. З понеділка – перехрестя на вул. Дубнівській. До жовтня плануємо завершити роботи на вул. Винниченка. Роботи будуть продовжуватись доти, доки дозволятиме погода”, - розповів радник міського голови