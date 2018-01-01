На Волині горіла фура з вугіллям. ФОТО
Сьогодні, 08:18
Поблизу села Старовойтове, що у Любомльському районі, загорілася фура, навантажена деревним вугіллям.
Про це пише Кордон.
Вогонь знищив 4 тонни вантажу і ще стільки ж пошкодив.
Інцидент трапився у суботу, 1 вересня, близько 23:00, на автодорозі «Київ — Ковель — Ягодин».
Ймовірна причина пожежі — самозаймання вантажу, якого вогонь знищив 4 тонни і ще стільки ж пошкодив. Також зазнав незначних ушкоджень тент вантажівки.
На приборкання лиха виїжджали рятувальні підрозділи ДПРП-24 с. Старовойтове та МПО Гуща.
До речі, зробити це було рятувальникам непросто, адже до місця пожежі важко було дістатися через велике скупчення вантажівок, які стояли у два ряди від Римачів до самої митниці.
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Про це пише Кордон.
Вогонь знищив 4 тонни вантажу і ще стільки ж пошкодив.
Інцидент трапився у суботу, 1 вересня, близько 23:00, на автодорозі «Київ — Ковель — Ягодин».
Ймовірна причина пожежі — самозаймання вантажу, якого вогонь знищив 4 тонни і ще стільки ж пошкодив. Також зазнав незначних ушкоджень тент вантажівки.
На приборкання лиха виїжджали рятувальні підрозділи ДПРП-24 с. Старовойтове та МПО Гуща.
До речі, зробити це було рятувальникам непросто, адже до місця пожежі важко було дістатися через велике скупчення вантажівок, які стояли у два ряди від Римачів до самої митниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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