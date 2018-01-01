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Луцький фотограф показав заворожуючий туман над містом. ФОТО

Луцький фотограф показав заворожуючий туман над містом. ФОТО
Фотограф Віктор Чухрай опублікував світлину туману над Луцьком.

Її можна переглянути на сторінці митця у Facebook.

«От і осінь... У школу ще щось не хочеться...)» – йдеться у дописі Віктора Чухрая.
Луцький фотограф показав заворожуючий туман над містом. ФОТО

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Теги: фото, Чухрай, Луцьк
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