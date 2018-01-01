Луцький фотограф показав заворожуючий туман над містом. ФОТО
Сьогодні, 08:45
Фотограф Віктор Чухрай опублікував світлину туману над Луцьком.
Її можна переглянути на сторінці митця у Facebook.
«От і осінь... У школу ще щось не хочеться...)» – йдеться у дописі Віктора Чухрая.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Її можна переглянути на сторінці митця у Facebook.
«От і осінь... У школу ще щось не хочеться...)» – йдеться у дописі Віктора Чухрая.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Києві студент випав з вікна гуртожитку. ФОТО 18+
Сьогодні, 08:55
Луцький фотограф показав заворожуючий туман над містом. ФОТО
Сьогодні, 08:45
На Волині горіла фура з вугіллям. ФОТО
Сьогодні, 08:18
У волинському торговому центрі відкриють унікальну соляну шахту
Сьогодні, 07:39
Як ремонтують луцькі вулиці. ФОТО
Сьогодні, 06:28