Луцький фотограф показав заворожуючий туман над містом. ФОТО

Віктор Чухрай опублікував світлину туману над Луцьком.



Її можна переглянути на сторінці митця у Facebook.



«От і осінь... У школу ще щось не хочеться...)» – йдеться у дописі Віктора Чухрая.



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