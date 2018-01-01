Лучани просять додатковий автобус на Володимирську
Сьогодні, 09:19
У Луцьку просять пустити додатковий автобус на вулицю Володимирську.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
"Через відчутність тролейбусного сполучення з вул. Володимирською через ремонт мосту через р. Стир прошу забезпечити доїзд жителів цього району (дорослих і школярів) додатково автобусом чи електробусом, вартістю 3 грн", - пише автор петиції Товстанюк Федір Володимирович.
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1155
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
"Через відчутність тролейбусного сполучення з вул. Володимирською через ремонт мосту через р. Стир прошу забезпечити доїзд жителів цього району (дорослих і школярів) додатково автобусом чи електробусом, вартістю 3 грн", - пише автор петиції Товстанюк Федір Володимирович.
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1155
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