Лучан кличуть на фестиваль пива і м’яса

У замку Любарта 22 та 23 вересня відбудеться фестиваль пива і м’яса.На лучан чекають не тільки сотні літрів хмільного напою та кілограми смаколиків, але й цікава розважальна програма, - зазначають організатори.Крафтові броварні з усієї України представлять оригінальні сорти пива, ресторатори частуватимуть смачними м’ясними стравами та іншими смаколиками до хмільного напою.Окрім гастрономічних задоволень, на гостей свята чекає насичена розважальна програма. Зокрема, на музичній сцені виступлить чимало відомих виконавців.Один із них - гурт Ot Vinta. Рівненський гурт на чолі з легендарнимвиконає композиції, які вже давно стали улюбленими для мільйонів українців.