Наче зона відчуження, – лучанин про атракціони в парку. ФОТО
Сьогодні, 09:32
Лучанин Андрій Білан опублікував добірку світлин атракціонів у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Її можна переглянути на його власній сторінці у Facebook.
«Луцьк - чудове місто різних контрастів) А центральний парк, як наче машина часу) Давно відомі стежки, старі як світ - атракціони, які багатьом знайомі, а мені ще з мого дитинства. Однак, щоразу дарують нові враження)
От чого вартує "Оглядове колесо") Весь час піднімання, тебе супроводжують звуки та скрегіт металу й думки, типу "хоч би донизу спуститися")) Але на вершині чекає класна панорама з виглядом на місто Луцьк, от це того варте)», – зазначає Андрій Білан.
«За верхівками зелених крон дерев видніється тисячолітній замок Любарта та панорама на Старе місто. Правда, деякі локації мені нагадують зону відчуження, як у місті Прип'ять) хоча це вже зовсім інша історія))» – йдеться у дописі.
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Її можна переглянути на його власній сторінці у Facebook.
«Луцьк - чудове місто різних контрастів) А центральний парк, як наче машина часу) Давно відомі стежки, старі як світ - атракціони, які багатьом знайомі, а мені ще з мого дитинства. Однак, щоразу дарують нові враження)
От чого вартує "Оглядове колесо") Весь час піднімання, тебе супроводжують звуки та скрегіт металу й думки, типу "хоч би донизу спуститися")) Але на вершині чекає класна панорама з виглядом на місто Луцьк, от це того варте)», – зазначає Андрій Білан.
«За верхівками зелених крон дерев видніється тисячолітній замок Любарта та панорама на Старе місто. Правда, деякі локації мені нагадують зону відчуження, як у місті Прип'ять) хоча це вже зовсім інша історія))» – йдеться у дописі.
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