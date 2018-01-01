Наче зона відчуження, – лучанин про атракціони в парку. ФОТО

Лучанинопублікував добірку світлин атракціонів у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Її можна переглянути на його власній сторінці у Facebook.«Луцьк - чудове місто різних контрастів) А центральний парк, як наче машина часу) Давно відомі стежки, старі як світ - атракціони, які багатьом знайомі, а мені ще з мого дитинства. Однак, щоразу дарують нові враження)От чого вартує "Оглядове колесо") Весь час піднімання, тебе супроводжують звуки та скрегіт металу й думки, типу "хоч би донизу спуститися")) Але на вершині чекає класна панорама з виглядом на місто Луцьк, от це того варте)», – зазначає Андрій Білан.«За верхівками зелених крон дерев видніється тисячолітній замок Любарта та панорама на Старе місто. Правда, деякі локації мені нагадують зону відчуження, як у місті Прип'ять) хоча це вже зовсім інша історія))» – йдеться у дописі.