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Від сьогодні волинський пункт пропуску – на ремонті

Від сьогодні волинський пункт пропуску – на ремонті
Волинський пункт пропуску «Ягодин» почали ремонтувати. Зазначають, що рух вантажних автомобілів може бути сповільнений.

Нагадаємо, про це у Волинській митниці ДФС попереджували ще 31 серпня.

Відтак, можливе обмеження та сповільнення руху вантажних транспортних засобів, - інформує Волинська митниця ДФС.

Від 3 вересня підрядна організація буде облаштовувати вагові комплекси поосьового зважування автотранспортних засобів. Завершення проекту заплановане до 30 листопада цього року.

Крім того, з другої декади вересня приступлять до влаштування водовідвідних лотків у рамках капітального ремонту цього пункту пропуску. На цей же період календарним графіком передбачено встановлення скануючої системи.

"Волинська митниця ДФС вживатиме усіх необхідних заходів, аби мінімізувати незручності для водіїв, проте просить із розумінням поставитись до необхідності модернізації інфраструктури митниць. Пасажирських напрямків переміщень заплановані роботи не стосуватимуться", - йдеться у повідомлені.

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Теги: Ягодин, ремонт, Волинь, пункт пропуску, митниця
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