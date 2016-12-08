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У Запоріжжі врятували від суїциду 16-річну дівчину, яка грала в «Синього кита»

У Запоріжжі врятували від суїциду 16-річну дівчину, яка грала в «Синього кита»
У Запоріжжі військовослужбовець відмовив від самогубства 16-річну дівчинку, яка збиралася стрибнути з греблі ДніпроГЕСу.

Про це в повідомляється на сторінці Військової частини 3029 НГУ в соцмережі Facebook.

Інцидент трапився 31 серпня, близько 6-ї години на плотині Дніпровської ГЕС. Так, військовослужбовець помітив одиноку дівчину яка стояла на огороджувальних перилах плотини.

Військовослужбовець негайно зреагував та зупинив автомобіль за 100 метрів від дівчини щоб не налякати її, обережно підійшовши до неї і переконав дівчину не укорочувати собі віку та допоміг їй перелізти через перила на проїжджу частину. Дівчина плакала та не могла пояснити свій вчинок.

Військовослужбовець відвіз молоду дівчину до поліції, де вияснилось що вона зникла з дому 2 дні назад і виконувала завдання із гри “Синій кит”, де останнім завданням було стрибок з плотини.

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Теги: Синій кит, суїцид, дівчина
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