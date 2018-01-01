«Мріє, щоб закінчилась війна і всі перестали плакати»: волонтери розповіли про доньку волинського Героя
Сьогодні, 10:44
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Невдовзі свій сьомий день народження святкуватиме Пугач Христина. Вона є донькою солдата 51-ї окремої механізованої бригади Пугача Ігоря Володимировича, який зник безвісти 25 серпня 2014 року поблизу с. Дзеркальне Амвросіївського р-ну Донецької обл. і лише в березні 2015 року був опізнаний за експертизою ДНК та перепохований у рідному селі.
Дівчинка перейшла до другого класу, старанно вчиться, адже знає, що це допоможе їй у майбутньому знайти свою професію та призначення. Поки Христина ще не знає ким хоче стати, але розглядала рідні варіанти: перукар, лікар, вчитель, модель, актриса та ще багато чого.
У вільний від навчання час читає дитячі журнали, виготовляє саморобки, також любить розмальовки.
Розповіла, що цього року вперше летіла літаком до сонячної Болгарії, а ще там випала нагода вперше пливти кораблем. Каже, що подорож та новий досвід їй дуже сподобався - вражень вистачить на цілий рік.
Як і більшість дітей, Христина обожнює мультики, а найбільше любить Барбі.
Дівчинка добра та чуйна, тому не дивною є її небайдужість до тварин. Має двох білих кошенят: Сніжка та Білосніжку, годує та бавиться з ними, а коли котик занедужав - доглядала за ним та закапувала очко. На хазяйстві ще є собака Кусачка та домашні кролики.
Христинка в приклад ставить маму, любить проводити з нею час на кухні та кулінарити - росте справжньою господинею!
Каже, що сім’я в них дружня, завжди допомагають один одному.
Школярка має багато друзів - по сусідству, з якими товаришує та грається, а також по всій Україні, завдяки різним поїздкам.
Найбільше мріє «щоб закінчилась війна і всі перестали плакати».
Мама Алла каже, що нагальних потреб у сім`ї немає, але, оскільки дітки швидко ростуть, взуття та одяг ніколи зайвими не бувають, як і речі для школи.
Мама щиро вдячна за допомогу волонтерам, особливо луцьким, за те свято, яке вони роблять для діток, адже бачити їх щасливі очі – то велика радість. Так вже склалось, що цій малечі довелося побачити та відчути втрату власного батька, і дуже багато значить бачити як дітки усміхаються, радіють, тішаться подарункам. Мама щиро радіє, що є такі люди, що не залишать у біді, у скруті наодинці, що намагаються і її також витягнути із повсякденних клопотів різними запрошеннями.
Тож у наших силах зробити так, щоб перший такий серйозний крок у доросле шкільне життя ознаменувався для Христинки ще й чудовим святом – її прекрасним Днем народженням, про який вона б ще довго змогла згадувати та насолоджуватись таким бажаним, омріяним подарунком.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Невдовзі свій сьомий день народження святкуватиме Пугач Христина. Вона є донькою солдата 51-ї окремої механізованої бригади Пугача Ігоря Володимировича, який зник безвісти 25 серпня 2014 року поблизу с. Дзеркальне Амвросіївського р-ну Донецької обл. і лише в березні 2015 року був опізнаний за експертизою ДНК та перепохований у рідному селі.
Дівчинка перейшла до другого класу, старанно вчиться, адже знає, що це допоможе їй у майбутньому знайти свою професію та призначення. Поки Христина ще не знає ким хоче стати, але розглядала рідні варіанти: перукар, лікар, вчитель, модель, актриса та ще багато чого.
У вільний від навчання час читає дитячі журнали, виготовляє саморобки, також любить розмальовки.
Розповіла, що цього року вперше летіла літаком до сонячної Болгарії, а ще там випала нагода вперше пливти кораблем. Каже, що подорож та новий досвід їй дуже сподобався - вражень вистачить на цілий рік.
Як і більшість дітей, Христина обожнює мультики, а найбільше любить Барбі.
Дівчинка добра та чуйна, тому не дивною є її небайдужість до тварин. Має двох білих кошенят: Сніжка та Білосніжку, годує та бавиться з ними, а коли котик занедужав - доглядала за ним та закапувала очко. На хазяйстві ще є собака Кусачка та домашні кролики.
Христинка в приклад ставить маму, любить проводити з нею час на кухні та кулінарити - росте справжньою господинею!
Каже, що сім’я в них дружня, завжди допомагають один одному.
Школярка має багато друзів - по сусідству, з якими товаришує та грається, а також по всій Україні, завдяки різним поїздкам.
Найбільше мріє «щоб закінчилась війна і всі перестали плакати».
Мама Алла каже, що нагальних потреб у сім`ї немає, але, оскільки дітки швидко ростуть, взуття та одяг ніколи зайвими не бувають, як і речі для школи.
Мама щиро вдячна за допомогу волонтерам, особливо луцьким, за те свято, яке вони роблять для діток, адже бачити їх щасливі очі – то велика радість. Так вже склалось, що цій малечі довелося побачити та відчути втрату власного батька, і дуже багато значить бачити як дітки усміхаються, радіють, тішаться подарункам. Мама щиро радіє, що є такі люди, що не залишать у біді, у скруті наодинці, що намагаються і її також витягнути із повсякденних клопотів різними запрошеннями.
Тож у наших силах зробити так, щоб перший такий серйозний крок у доросле шкільне життя ознаменувався для Христинки ще й чудовим святом – її прекрасним Днем народженням, про який вона б ще довго змогла згадувати та насолоджуватись таким бажаним, омріяним подарунком.
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