вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО

У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва організували проект сімейного читання “Почитай мені”. Юні читачі можуть почитати улюблені книги чотирилапим друзям.

У неділю, 2 вересня у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва відбулось друге заняття із каністерапії – проекту сімейного читання «Почитай мені», - пише Волинська правда.

Нова група школярів разом із батьками знайомились із правилами поведінки із собакою, а спеціальні учасники проекту чотирилапі волонтери: лабрадори Лампа, Альма та лайка Джесі допомагали їм у цьому.

Юні читачі змогли зобразити конкретне правило у власному коміксі, що ввійде у другу книгу проекту.

«Ми стартували ще в серпні з «Каністерапія UA–BY» із першою групою зацікавлених батьків і дітей. А сьогодні у заході на рівні із домашніми собаками вже працює Джесі – лайка із притулку «Ласка», яка проходить відповідне навчання із кінологом і має перше заняття із школярами в проекті каністерапії» – зазначила одна із керівників, асистент проектного менеджера, логопед за освітою Анна Павлось.

На питання «Чи любиш Ти читати?» п’ятикласник Михайло Мельник відповів так: «Якщо чесно, то ні. Тільки якщо книжка цікава, як от «Гаррі Поттер». Та коли я сьогодні читав лабрадору Лампі, то відчув приємне усамітнення, щастя і гармонію».

«Мені дуже-дуже подобається читати. Одними із моїх улюблених уроків у школі є українська і зарубіжна літератури. Раніше я читала котові на ім’я Рудик. Він дуже уважний слухач, – додала учасниця проекту, луцька семикласниця Софія Кравчук – Мені подобається цей проект тим, що читаєш собаці, найкращому другу людини. Це дуже захоплюючий і цікавий процес».

Учні досхочу мали нагоду поспілкувались із собаками та разом вибрати книгу для голосного читання вже на нове заняття.

У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, тварини, книги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Очільник волинської «Солідарності» склав повноваження
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині просять кошти на волейбольний клуб
Сьогодні, 10:55
У Луцьку на зупинці помер чоловік: подробиці
Сьогодні, 10:54
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
Сьогодні, 10:50
«Мріє, щоб закінчилась війна і всі перестали плакати»: волонтери розповіли про доньку волинського Героя
Сьогодні, 10:44
У Луцьку ONUKA презентує новий альбом
Сьогодні, 10:41
Схожі новини
Маленьких лучан запрошують у «Figli Migli» на день домашніх тварин* Маленьких лучан запрошують у «Figli Migli» на день домашніх тварин*
27 листопад, 2017, 17:31
Волинські дітлахи підгодовують диких тварин. ФОТО Волинські дітлахи підгодовують диких тварин. ФОТО
22 листопад, 2017, 05:54
Луцьких дітей навчатимуть поводитись із тваринами Луцьких дітей навчатимуть поводитись із тваринами
03 серпень, 2016, 17:14
Діти з Волновахи отримали перші книги з Волині Діти з Волновахи отримали перші книги з Волині
15 грудень, 2015, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні запроваджують величезні штрафи порушникам ПДР
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині у вантажівці згорів водій. ФОТО
Сьогодні, 12:09
 0
Троє волинян-хуліганів понівечили лавки і смітники
Сьогодні, 12:01
 0
Чоловіку, який пограбував жінку у луцькому парку, оголосили про підозру
Сьогодні, 12:01
 0
Через «Ягодин» чоловік хотів провезти причіп з підробленими документами
Сьогодні, 11:52
 0
Медіа
відео
1/8