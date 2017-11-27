У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО





У неділю, 2 вересня у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва відбулось друге заняття із каністерапії – проекту сімейного читання «Почитай мені», - пише



Нова група школярів разом із батьками знайомились із правилами поведінки із собакою, а спеціальні учасники проекту чотирилапі волонтери: лабрадори Лампа, Альма та лайка Джесі допомагали їм у цьому.



Юні читачі змогли зобразити конкретне правило у власному коміксі, що ввійде у другу книгу проекту.



«Ми стартували ще в серпні з «Каністерапія UA–BY» із першою групою зацікавлених батьків і дітей. А сьогодні у заході на рівні із домашніми собаками вже працює Джесі – лайка із притулку «Ласка», яка проходить відповідне навчання із кінологом і має перше заняття із школярами в проекті каністерапії» – зазначила одна із керівників, асистент проектного менеджера, логопед за освітою Анна Павлось.



На питання «Чи любиш Ти читати?» п’ятикласник Михайло Мельник відповів так: «Якщо чесно, то ні. Тільки якщо книжка цікава, як от «Гаррі Поттер». Та коли я сьогодні читав лабрадору Лампі, то відчув приємне усамітнення, щастя і гармонію».



«Мені дуже-дуже подобається читати. Одними із моїх улюблених уроків у школі є українська і зарубіжна літератури. Раніше я читала котові на ім’я Рудик. Він дуже уважний слухач, – додала учасниця проекту, луцька семикласниця Софія Кравчук – Мені подобається цей проект тим, що читаєш собаці, найкращому другу людини. Це дуже захоплюючий і цікавий процес».



Учні досхочу мали нагоду поспілкувались із собаками та разом вибрати книгу для голосного читання вже на нове заняття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва організували проект сімейного читання “Почитай мені”. Юні читачі можуть почитати улюблені книги чотирилапим друзям.У неділю, 2 вересня у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва відбулось друге заняття із каністерапії – проекту сімейного читання «Почитай мені», - пише Волинська правда Нова група школярів разом із батьками знайомились із правилами поведінки із собакою, а спеціальні учасники проекту чотирилапі волонтери: лабрадори Лампа, Альма та лайка Джесі допомагали їм у цьому.Юні читачі змогли зобразити конкретне правило у власному коміксі, що ввійде у другу книгу проекту.«Ми стартували ще в серпні з «Каністерапія UA–BY» із першою групою зацікавлених батьків і дітей. А сьогодні у заході на рівні із домашніми собаками вже працює Джесі – лайка із притулку «Ласка», яка проходить відповідне навчання із кінологом і має перше заняття із школярами в проекті каністерапії» – зазначила одна із керівників, асистент проектного менеджера, логопед за освітоюНа питання «Чи любиш Ти читати?» п’ятикласниквідповів так: «Якщо чесно, то ні. Тільки якщо книжка цікава, як от «Гаррі Поттер». Та коли я сьогодні читав лабрадору Лампі, то відчув приємне усамітнення, щастя і гармонію».«Мені дуже-дуже подобається читати. Одними із моїх улюблених уроків у школі є українська і зарубіжна літератури. Раніше я читала котові на ім’я Рудик. Він дуже уважний слухач, – додала учасниця проекту, луцька семикласниця– Мені подобається цей проект тим, що читаєш собаці, найкращому другу людини. Це дуже захоплюючий і цікавий процес».Учні досхочу мали нагоду поспілкувались із собаками та разом вибрати книгу для голосного читання вже на нове заняття.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію