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У Луцьку на зупинці помер чоловік: подробиці

У Луцьку на зупинці помер чоловік: подробиці
У Луцьку на вулиці Конякіна виявили тіло чоловіка. На ньому не виявили слідів насильницької смерті.

Про це пишуть Волинські новини.

Нагадаємо, інцидент трапився 2 вересня, на зупинці на вулиці Конякіна, поблизу магазину «АТБ».

Як розповіли у прес-службі волинської поліції, померлим виявився 67-річний лучанин. Слідів насильницької смерті не виявили.

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

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Теги: смерть, Луцьк, Конякіна, тіло, поліція
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