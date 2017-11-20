У Луцьку на зупинці помер чоловік: подробиці





Про це пишуть



Нагадаємо, інцидент трапився 2 вересня, на зупинці на вулиці Конякіна, поблизу магазину «АТБ».



Як розповіли у прес-службі волинської поліції, померлим виявився 67-річний лучанин. Слідів насильницької смерті не виявили.



Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

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