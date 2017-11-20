У Луцьку на зупинці помер чоловік: подробиці
Сьогодні, 10:54
У Луцьку на вулиці Конякіна виявили тіло чоловіка. На ньому не виявили слідів насильницької смерті.
Про це пишуть Волинські новини.
Нагадаємо, інцидент трапився 2 вересня, на зупинці на вулиці Конякіна, поблизу магазину «АТБ».
Як розповіли у прес-службі волинської поліції, померлим виявився 67-річний лучанин. Слідів насильницької смерті не виявили.
Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.
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Про це пишуть Волинські новини.
Нагадаємо, інцидент трапився 2 вересня, на зупинці на вулиці Конякіна, поблизу магазину «АТБ».
Як розповіли у прес-службі волинської поліції, померлим виявився 67-річний лучанин. Слідів насильницької смерті не виявили.
Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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