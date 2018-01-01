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У ковельських школах цьогоріч вчитимуться понад 9 тисяч учнів

У ковельських школах цьогоріч вчитимуться понад 9 тисяч учнів
Цьогоріч у ковельських школах навчатиметься дев’ять тисяч 560 учнів, що на 360 більше, ніж торік.

Про це повідомив на апаратній нараді у міського голови начальник відділу освіти Віктор Бичковський, - пише Про Ковель.

Головний освітянин міста також зауважив, що сьогодні вперше до школи піде 1131 маленький школярик. Ці діти будуть навчатися за новими стандартами, щоправда, аж 12 років і підуть до «Нової української школи».

У навчальних закладах Ковеля запрацює 39 класів для першачків, що на три класи більше минулого року.

Віктор Бичковський закликав батьків не лякатися нововведень у галузі освіти.

«Нова українська школа. Не лякайтеся. Нічого страшного немає. Це і нас має змінювати по відношенню до діток, і вчителя. До речі, ми провели перепідготовку 41 вчителя, де трошки інша методика, і бачення викладання. Тобто цей вчитель не буде з дітками сидіти на місці, а буде вже, дійсно, працювати, бо такі вимоги. Але головно, щоб діток поважали, діток цінували, діток любили, бо це те, що має бути в сьогоднішньому житті», - заспокоїв Бичковський.

Також він подякував батькам за допомогу у підготовці шкільних закладів до нового навчального року і висловив сподівання, що, можливо, років через два ковельські школи прийматимуть 10 тисяч учнів. На це сподівається і мер міста.

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Теги: школа, діти, учні, Ковель
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