Свято першого дзвоника у Камінь-Каширському районі. ФОТО





Із нагоди Дня знань до закладів освіти завітали представники районної влади, - йдеться на сайті Камінь-Каширської райдержадміністрації.



Зокрема, голова райдержадміністрації Валерій Дунайчук спільно з головою районної ради Віктором Сусом та начальником відділу освіти райдержадміністрації Віктором Пасем побували на тематичних заходах у Соснівській філії опорного навчального закладу – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Пнівне.



Традиційно в рамках урочистих заходів лунав державний гімн України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському районі 3 вересня в усіх навчальних закладах району пролунав перший дзвоник.Із нагоди Дня знань до закладів освіти завітали представники районної влади, - йдеться на сайті Камінь-Каширської райдержадміністрації.Зокрема, голова райдержадміністраціїспільно з головою районної радита начальником відділу освіти райдержадміністраціїпобували на тематичних заходах у Соснівській філії опорного навчального закладу – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Пнівне.Традиційно в рамках урочистих заходів лунав державний гімн України.

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