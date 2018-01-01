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Свято першого дзвоника у Камінь-Каширському районі. ФОТО

Свято першого дзвоника у Камінь-Каширському районі. ФОТО
У Камінь-Каширському районі 3 вересня в усіх навчальних закладах району пролунав перший дзвоник.

Із нагоди Дня знань до закладів освіти завітали представники районної влади, - йдеться на сайті Камінь-Каширської райдержадміністрації.

Зокрема, голова райдержадміністрації Валерій Дунайчук спільно з головою районної ради Віктором Сусом та начальником відділу освіти райдержадміністрації Віктором Пасем побували на тематичних заходах у Соснівській філії опорного навчального закладу – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Пнівне.

Традиційно в рамках урочистих заходів лунав державний гімн України.

Свято першого дзвоника у Камінь-Каширському районі. ФОТО
Свято першого дзвоника у Камінь-Каширському районі. ФОТО
Свято першого дзвоника у Камінь-Каширському районі. ФОТО
Свято першого дзвоника у Камінь-Каширському районі. ФОТО

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Теги: Камінь-Каширський, свято, перший дзвоник
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