Свято першого дзвоника у Камінь-Каширському районі. ФОТО
Сьогодні, 11:12
У Камінь-Каширському районі 3 вересня в усіх навчальних закладах району пролунав перший дзвоник.
Із нагоди Дня знань до закладів освіти завітали представники районної влади, - йдеться на сайті Камінь-Каширської райдержадміністрації.
Зокрема, голова райдержадміністрації Валерій Дунайчук спільно з головою районної ради Віктором Сусом та начальником відділу освіти райдержадміністрації Віктором Пасем побували на тематичних заходах у Соснівській філії опорного навчального закладу – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Пнівне.
Традиційно в рамках урочистих заходів лунав державний гімн України.
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Із нагоди Дня знань до закладів освіти завітали представники районної влади, - йдеться на сайті Камінь-Каширської райдержадміністрації.
Зокрема, голова райдержадміністрації Валерій Дунайчук спільно з головою районної ради Віктором Сусом та начальником відділу освіти райдержадміністрації Віктором Пасем побували на тематичних заходах у Соснівській філії опорного навчального закладу – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Пнівне.
Традиційно в рамках урочистих заходів лунав державний гімн України.
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