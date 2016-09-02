«Можна поламати ноги»: у Луцьку просять відремонтувати тротуар на Львівській
Сьогодні, 11:12
У Луцьку просять відремонтувати тротуари на вулиці Львівській.
Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала Юлія Саган.
За словами жінки, на цій вулиці тротуари у жахливому стані та негайно потребують ремонту.
"Звертаюся до нашої шановної Луцької міської влади з проханням відремонтувати тротуари на вул. Львівська. Я там проживаю більше 20-ти років і скільки себе пам'ятаю, там весь час тротуари в жахливому стані. Йдучи по них можна поламати ноги, особливо в темряві. Кожен раз необхідно користуватися ліхтариком, аби потрапити додому без пригод. Я не розумію, чому це нікого не хвилює. В мене таке враження, що ці тротуари найгірші та нанебезпечніші в місті. Дуже прошу вас звернути на це увагу!" - йдеться у тексті петиції.
Фото ілюстративне
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Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала Юлія Саган.
За словами жінки, на цій вулиці тротуари у жахливому стані та негайно потребують ремонту.
"Звертаюся до нашої шановної Луцької міської влади з проханням відремонтувати тротуари на вул. Львівська. Я там проживаю більше 20-ти років і скільки себе пам'ятаю, там весь час тротуари в жахливому стані. Йдучи по них можна поламати ноги, особливо в темряві. Кожен раз необхідно користуватися ліхтариком, аби потрапити додому без пригод. Я не розумію, чому це нікого не хвилює. В мене таке враження, що ці тротуари найгірші та нанебезпечніші в місті. Дуже прошу вас звернути на це увагу!" - йдеться у тексті петиції.
Фото ілюстративне
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