«Можна поламати ноги»: у Луцьку просять відремонтувати тротуар на Львівській

У Луцьку просять відремонтувати тротуари на вулиці Львівській.Про це у Єдиній системі місцевих петицій написалаЗа словами жінки, на цій вулиці тротуари у жахливому стані та негайно потребують ремонту."Звертаюся до нашої шановної Луцької міської влади з проханням відремонтувати тротуари на вул. Львівська. Я там проживаю більше 20-ти років і скільки себе пам'ятаю, там весь час тротуари в жахливому стані. Йдучи по них можна поламати ноги, особливо в темряві. Кожен раз необхідно користуватися ліхтариком, аби потрапити додому без пригод. Я не розумію, чому це нікого не хвилює. В мене таке враження, що ці тротуари найгірші та нанебезпечніші в місті. Дуже прошу вас звернути на це увагу!" - йдеться у тексті петиції.