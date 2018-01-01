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Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО

Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Показали, як лучани розважалися у перший день знань у місцевому зоопарку.

У звіринці повідомили, що гостей було чимало. А для першокласників, які мали змогу завітати у Луцького зоопарку в День знань безкоштовно, підготували ще один сюрприз, про який промовчали в анонсі свята зумисне - аби потішити дорослих малят несподіванкою.

"Тож на касі найбільші винуватці свята отримували цукерки в подарункових упаковках, дбайливо виготовлених нашими працівниками. І на фото Олега Міткевича видно, як світяться радістю очі школяриків", - пишуть працівники зоопарку.

"Безліч цікавих локацій, фотозон, наших хвостато-вухато-носато-дзьобатих підопічних плюс чудова погода переходу літа в осінь - все те, що треба для гарного часу проведення", - повідомили у звіринці.

А майстер-клас від Тетяни Шкирпан викликав чималу зацікавленість.

"Отож, вдалого усім навчального року! Хай наші діти отримають якісні знання, будуть здоровими, успішними і щасливими. Хай у радість та для задоволення усіх потреб працюється вчителям! Хай тішаться звершеннями своїх чад батьки! Ну і звичайно, завжди раді усіх вас бачити на території КП "Луцький зоопарк" - місці найкращого відпочинку на природі у межах міста. Працюємо для вас без свят та вихідних. Наразі - до переходу на зимовий режим - з 10.00 до 19.00. Тішмося осінню разом!" - йдеться у дописі.

Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО

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Теги: Луцький зоопарк, тварини
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