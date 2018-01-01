У Києві викладачка випала з 3-го поверху





Про це



Так, інцидент стався по обіді, 2 вересня. 39-річна жінка, що працює викладачем іноземної мови, заради селфі залізла у стару покинуту будівлю, звідки і впала.



За словами лікарів, внаслідок падіння жінка отримала закриту черепно-мозкову травму. Її було оперативно доставлено до міської клінічної лікарні.



У потерпілої було діагностовано підозру на гостру інтоксикацію внаслідок вживання алкоголю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві жінка випала з третього поверху старої будівлі, коли намагалась зробити селфі.Про це УНН розповіли джерела у медзакладі.Так, інцидент стався по обіді, 2 вересня. 39-річна жінка, що працює викладачем іноземної мови, заради селфі залізла у стару покинуту будівлю, звідки і впала.За словами лікарів, внаслідок падіння жінка отримала закриту черепно-мозкову травму. Її було оперативно доставлено до міської клінічної лікарні.У потерпілої було діагностовано підозру на гостру інтоксикацію внаслідок вживання алкоголю.

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