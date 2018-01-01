У Києві викладачка випала з 3-го поверху
Сьогодні, 11:37
У Києві жінка випала з третього поверху старої будівлі, коли намагалась зробити селфі.
Про це УНН розповіли джерела у медзакладі.
Так, інцидент стався по обіді, 2 вересня. 39-річна жінка, що працює викладачем іноземної мови, заради селфі залізла у стару покинуту будівлю, звідки і впала.
За словами лікарів, внаслідок падіння жінка отримала закриту черепно-мозкову травму. Її було оперативно доставлено до міської клінічної лікарні.
У потерпілої було діагностовано підозру на гостру інтоксикацію внаслідок вживання алкоголю.
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Про це УНН розповіли джерела у медзакладі.
Так, інцидент стався по обіді, 2 вересня. 39-річна жінка, що працює викладачем іноземної мови, заради селфі залізла у стару покинуту будівлю, звідки і впала.
За словами лікарів, внаслідок падіння жінка отримала закриту черепно-мозкову травму. Її було оперативно доставлено до міської клінічної лікарні.
У потерпілої було діагностовано підозру на гостру інтоксикацію внаслідок вживання алкоголю.
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