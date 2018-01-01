На Волині автомобіль збив 5-річну дитину





За кермом легковика перебував 32-річний ковельчанин. Водій допустив наїзд на 5-річну місцеву жительку, яка перебігала проїжджу частину за межами пішохідного переходу, - інформує ГУНП у Волинській області.



Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення реанімації Ковельської центральної районної лікарні.



За фактом автопригоди слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 2 вересня, на вулиці 40-років Перемоги, легковик Skoda Favorit збив 5-річну дівчину.За кермом легковика перебував 32-річний ковельчанин. Водій допустив наїзд на 5-річну місцеву жительку, яка перебігала проїжджу частину за межами пішохідного переходу, - інформує ГУНП у Волинській області.Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення реанімації Ковельської центральної районної лікарні.За фактом автопригоди слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію