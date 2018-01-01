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На Волині автомобіль збив 5-річну дитину

На Волині автомобіль збив 5-річну дитину
У Ковелі 2 вересня, на вулиці 40-років Перемоги, легковик Skoda Favorit збив 5-річну дівчину.

За кермом легковика перебував 32-річний ковельчанин. Водій допустив наїзд на 5-річну місцеву жительку, яка перебігала проїжджу частину за межами пішохідного переходу, - інформує ГУНП у Волинській області.

Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення реанімації Ковельської центральної районної лікарні.

За фактом автопригоди слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.




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Теги: аварія, Ковель
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