На Волині у вантажівці згорів водій. ФОТО
Сьогодні, 12:09
На автодорозі «Ковель–Ягодин» поблизу села Римачі зайнялась вантажівка, в якій перевозили руду.
У понеділок, 3 вересня, о 01:25 надійшов виклик про загоряння вантажівки «МАН», - пише Район.Любомль.
«На виклик виїжджали ДПРП-24 с. Старовойтово та ДПРЧ-10 м. Любомль. Знищено автомобіль та 40 відсотків напівпричіпу. Виявлено тіло водія. Причина пожежі встановлюється», – про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
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У понеділок, 3 вересня, о 01:25 надійшов виклик про загоряння вантажівки «МАН», - пише Район.Любомль.
«На виклик виїжджали ДПРП-24 с. Старовойтово та ДПРЧ-10 м. Любомль. Знищено автомобіль та 40 відсотків напівпричіпу. Виявлено тіло водія. Причина пожежі встановлюється», – про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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