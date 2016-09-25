На Волині у вантажівці згорів водій. ФОТО





У понеділок, 3 вересня, о 01:25 надійшов виклик про загоряння вантажівки «МАН», - пише



«На виклик виїжджали ДПРП-24 с. Старовойтово та ДПРЧ-10 м. Любомль. Знищено автомобіль та 40 відсотків напівпричіпу. Виявлено тіло водія. Причина пожежі встановлюється», – про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Ковель–Ягодин» поблизу села Римачі зайнялась вантажівка, в якій перевозили руду У понеділок, 3 вересня, о 01:25 надійшов виклик про загоряння вантажівки «МАН», - пише Район.Любомль «На виклик виїжджали ДПРП-24 с. Старовойтово та ДПРЧ-10 м. Любомль. Знищено автомобіль та 40 відсотків напівпричіпу. Виявлено тіло водія. Причина пожежі встановлюється», – про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту

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