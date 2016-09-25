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На Волині у вантажівці згорів водій. ФОТО

На Волині у вантажівці згорів водій. ФОТО
На автодорозі «Ковель–Ягодин» поблизу села Римачі зайнялась вантажівка, в якій перевозили руду.

У понеділок, 3 вересня, о 01:25 надійшов виклик про загоряння вантажівки «МАН», - пише Район.Любомль.

«На виклик виїжджали ДПРП-24 с. Старовойтово та ДПРЧ-10 м. Любомль. Знищено автомобіль та 40 відсотків напівпричіпу. Виявлено тіло водія. Причина пожежі встановлюється», – про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
На Волині у вантажівці згорів водій. ФОТО
На Волині у вантажівці згорів водій. ФОТО
На Волині у вантажівці згорів водій. ФОТО
На Волині у вантажівці згорів водій. ФОТО

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Теги: вантажівка, водій
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