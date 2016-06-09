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В Україні запроваджують величезні штрафи порушникам ПДР

В Україні запроваджують величезні штрафи порушникам ПДР
З 27 вересня штрафи за порушення правил дорожнього руху виростуть у декілька разів.

Про це пише avtolubiteli.club.

Повідомляється, що за перевищення встановленої норми швидкості більш ніж на 50 км на годину водій буде змушений заплатити штраф до 3,4 тисяч гривень (раніше – 510 гривень).За втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди змусять сплатити штрафу від 255 гривень до 3,4 тисяч гривень. Також за це можуть окремо позбавити прав строком до шести місяців.

За керування автомобілем без прав, або невідповідної категорії штраф може сягнути 10,2 тисяч гривень (раніше – 510 гривень). Якщо водій знову сяде за кермо і не матиме при собі прав, то вже заплатить в 4 рази більше – 40,8 тисяч гривень.

Українські водії, які позбавлені права керувати транспортними засобами, але все ж сіли за кермо, змусять заплатити 20,4 тисяч гривень. За повторне правопорушення штраф зросте в 2 рази.

Відносно неправильного паркування машини: інспектори зобов'язані складати протоколи порушень навіть без водія. Також їм можна буде евакуювати машини, які припарковані у недозволених місцях. Свої дії представники правоохоронних органів повинні зафіксувати на відео, або зняти на фотоапарат місце порушення. Штраф за неправильну парковку складе від 255 до 1,7 тисяч гривень.
В Україні запроваджують величезні штрафи порушникам ПДР

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Теги: штраф, ПДР, Україна
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Коментарі 2
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І це правильно.
Якщо не доходить через голову, дійде через зад.
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перевищення швидкості. Тобто якщо прогнався по місту 100 км/год і швидше (при цьому наражаються на небезпеку пішоходи і велосипедисти), то штраф лише 3400 грн. Мало, за це треба права забирати хоча б на рік, а то і взагалі кримінальну відповідальність передбачати
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