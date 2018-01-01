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В Угорщині стався потужний буревій. ВІДЕО

В Угорщині стався потужний буревій. ВІДЕО
Сильний вітер та зливи пронеслися кількома провінціями та столицею Угорщини.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

У Будапешті стихія поламала десятки дерев, через що кілька доріг перекриті. У деяких районах - води ледь не до колін. Також повсякчас виникають проблеми зі світлом.

Про жертв наразі інформації немає.

Рятувальники намагаються якнайшвидше усе полагодити. Комунальники вже взялися розчищати вулиці. Та метеорологи кажуть, що негода не відступатиме ще кілька днів  й може охопити одразу 11 провінцій.


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Теги: буревій, Угорщина
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