В Угорщині стався потужний буревій. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті програми



У Будапешті стихія поламала десятки дерев, через що кілька доріг перекриті. У деяких районах - води ледь не до колін. Також повсякчас виникають проблеми зі світлом.



Про жертв наразі інформації немає.



Рятувальники намагаються якнайшвидше усе полагодити. Комунальники вже взялися розчищати вулиці. Та метеорологи кажуть, що негода не відступатиме ще кілька днів й може охопити одразу 11 провінцій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сильний вітер та зливи пронеслися кількома провінціями та столицею Угорщини.Про це йдеться в сюжеті програми ТСН У Будапешті стихія поламала десятки дерев, через що кілька доріг перекриті. У деяких районах - води ледь не до колін. Також повсякчас виникають проблеми зі світлом.Про жертв наразі інформації немає.Рятувальники намагаються якнайшвидше усе полагодити. Комунальники вже взялися розчищати вулиці. Та метеорологи кажуть, що негода не відступатиме ще кілька днів й може охопити одразу 11 провінцій.

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