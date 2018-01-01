У селі поблизу Луцька збудують дитсадок





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



Будівництво дитсадка передбачає весь спектр робіт: від улаштування основи під фундамент, до встановлення обладнання.



Планують, що в новому дитсадку зможуть навчатися 105 дітей.



На роботи витратять 34,8 мільйона гривень.



Звести новий освітній заклад мають до 2021 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Крупа Луцького району зведуть новий дитячий садочок.Відповідний тендер оголосили на ProZorro.Будівництво дитсадка передбачає весь спектр робіт: від улаштування основи під фундамент, до встановлення обладнання.Планують, що в новому дитсадку зможуть навчатися 105 дітей.На роботи витратять 34,8 мільйона гривень.Звести новий освітній заклад мають до 2021 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію