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У селі поблизу Луцька збудують дитсадок

У селі поблизу Луцька збудують дитсадок
У селі Крупа Луцького району зведуть новий дитячий садочок.

Відповідний тендер оголосили на ProZorro.

Будівництво дитсадка передбачає весь спектр робіт: від улаштування основи під фундамент, до встановлення обладнання.

Планують, що в новому дитсадку зможуть навчатися 105 дітей.

На роботи витратять 34,8 мільйона гривень.

Звести новий освітній заклад мають до 2021 року.

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Теги: освіта, дитсадок. Крупа
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