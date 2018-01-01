У волинянина вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО
Сьогодні, 13:33
У мешканця міста Ковель вилучили 315 набоїв калібру 7,62 мм, корпус міни та майже кілограм пороху.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Боєприпаси чоловік зберігав на місцем проживання. Їх поліцейські направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Боєприпаси чоловік зберігав на місцем проживання. Їх поліцейські направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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