У волинянина вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО

У мешканця міста Ковель вилучили 315 набоїв калібру 7,62 мм, корпус міни та майже кілограм пороху.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Боєприпаси чоловік зберігав на місцем проживання. Їх поліцейські направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.