вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянина вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО

У волинянина вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО
У мешканця міста Ковель вилучили 315 набоїв калібру 7,62 мм, корпус міни та майже кілограм пороху.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Боєприпаси чоловік зберігав на місцем проживання. Їх поліцейські направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
У волинянина вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО
У волинянина вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО
У волинянина вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: набої, Волинь, Ковель, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Очільник волинської «Солідарності» склав повноваження
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинянина вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО
Сьогодні, 13:33
У селі поблизу Луцька збудують дитсадок
Сьогодні, 13:27
Соковиті й налиті сонцем дарунки осені: що вродило в садах і на городах лучан. ФОТО
Сьогодні, 13:21
В Угорщині стався потужний буревій. ВІДЕО
Сьогодні, 13:03
У Луцьку просять встановити світлофор на аварійному перехресті
Сьогодні, 12:44
Схожі новини
У Ковелі дівчина ледь не стрибнула з даху багатоповерхового будинку. ФОТО У Ковелі дівчина ледь не стрибнула з даху багатоповерхового будинку. ФОТО
31 серпень, 22:41
У Ковелі неповнолітній вкрав імпортний велосипед У Ковелі неповнолітній вкрав імпортний велосипед
26 липень, 13:18
У волинянки вилучили майже 600 літрів контрафактного алкоголю. ФОТО У волинянки вилучили майже 600 літрів контрафактного алкоголю. ФОТО
18 липень, 10:55
У Ковелі знайшли п'янючого чоловіка, який лежав біля дороги. ФОТО У Ковелі знайшли п'янючого чоловіка, який лежав біля дороги. ФОТО
23 квітень, 10:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинянина вилучили арсенал боєприпасів. ФОТО
Сьогодні, 13:33
 0
У селі поблизу Луцька збудують дитсадок
Сьогодні, 13:27
 0
Соковиті й налиті сонцем дарунки осені: що вродило в садах і на городах лучан. ФОТО
Сьогодні, 13:21
 0
В Угорщині стався потужний буревій. ВІДЕО
Сьогодні, 13:03
 0
У Луцьку просять встановити світлофор на аварійному перехресті
Сьогодні, 12:44
 0
Медіа
відео
1/8