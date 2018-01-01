Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО





На 482 особи поповнилася дружня студентська родина педколеджу, - пише



Майже дві тисячі студентів прийшли до навчального закладу, щоб здобути освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра чи молодшого спеціаліста.



Директор педагогічного коледжу, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України Петро Бойчук у вітальному слові акцентував, що вперше зі сльозами на очах відбувається урочиста посвята у студенти: «Хто невпевнено, а хтось сміливо рушив на стежку до знань. На вас чекатимуть затишні аудиторії та привітні викладачі. Отож, у добру путь, дорогі студенти», – звернувся Петро Микитович.



Опісля вітальних слів від гостей, першокурсники дали обіцянку, що гордо нестимуть звання студентів-педагогів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Луцького замку сьогодні, 3 вересня, відбулась посвята в студенти новабранців Луцького педагогічного коледжу.На 482 особи поповнилася дружня студентська родина педколеджу, - пише Волинська правда Майже дві тисячі студентів прийшли до навчального закладу, щоб здобути освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра чи молодшого спеціаліста.Директор педагогічного коледжу, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти Україниу вітальному слові акцентував, що вперше зі сльозами на очах відбувається урочиста посвята у студенти: «Хто невпевнено, а хтось сміливо рушив на стежку до знань. На вас чекатимуть затишні аудиторії та привітні викладачі. Отож, у добру путь, дорогі студенти», – звернувся Петро Микитович.Опісля вітальних слів від гостей, першокурсники дали обіцянку, що гордо нестимуть звання студентів-педагогів.

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