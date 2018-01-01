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Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО

Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
На території Луцького замку сьогодні, 3 вересня, відбулась посвята в студенти новабранців Луцького педагогічного коледжу.

На 482 особи поповнилася дружня студентська родина педколеджу, - пише Волинська правда.

Майже дві тисячі студентів прийшли до навчального закладу, щоб здобути освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра чи молодшого спеціаліста.

Директор педагогічного коледжу, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України Петро Бойчук у вітальному слові акцентував, що вперше зі сльозами на очах відбувається урочиста посвята у студенти: «Хто невпевнено, а хтось сміливо рушив на стежку до знань. На вас чекатимуть затишні аудиторії та привітні викладачі. Отож, у добру путь, дорогі студенти», – звернувся Петро Микитович.

Опісля вітальних слів від гостей, першокурсники дали обіцянку, що гордо нестимуть звання студентів-педагогів.
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО
Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО


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Теги: Луцький педколедж, студенти
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