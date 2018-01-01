Військові волинської бригади привітали луганських школярів з початком навчального року. ФОТО

Військовослужбовці 14 ОМБр привітали школярів однієї із шкіл на Луганщині.Про це повідомили у прес-службі 14 ОМБр.Бійці привітали з початком нового навчального року учнів та педагогів однієї з місцевих шкіл, з якими тривалий час підтримують гарні та дружні стосунки.«Ми впевнені, що наші щирі побажання добра, щастя та миру обов'язково збудуться – ми зробимо для цього все від нас залежне, дорогі учні та вчителі.Від душі зичимо вам терпіння, енергії та успіхів в навчанні та роботі, і нехай чудовий патріотичний святковий настрій і усмішки, з яким ви сьогодні завітали до школи, будуть вашими незмінними супутниками щоденно, з року в рік.Уперед – до нових знань!», – йдеться у дописі.