Військові волинської бригади привітали луганських школярів з початком навчального року. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Військовослужбовці 14 ОМБр привітали школярів однієї із шкіл на Луганщині.
Про це повідомили у прес-службі 14 ОМБр.
Бійці привітали з початком нового навчального року учнів та педагогів однієї з місцевих шкіл, з якими тривалий час підтримують гарні та дружні стосунки.
«Ми впевнені, що наші щирі побажання добра, щастя та миру обов'язково збудуться – ми зробимо для цього все від нас залежне, дорогі учні та вчителі.
Від душі зичимо вам терпіння, енергії та успіхів в навчанні та роботі, і нехай чудовий патріотичний святковий настрій і усмішки, з яким ви сьогодні завітали до школи, будуть вашими незмінними супутниками щоденно, з року в рік.
Уперед – до нових знань!», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили у прес-службі 14 ОМБр.
Бійці привітали з початком нового навчального року учнів та педагогів однієї з місцевих шкіл, з якими тривалий час підтримують гарні та дружні стосунки.
«Ми впевнені, що наші щирі побажання добра, щастя та миру обов'язково збудуться – ми зробимо для цього все від нас залежне, дорогі учні та вчителі.
Від душі зичимо вам терпіння, енергії та успіхів в навчанні та роботі, і нехай чудовий патріотичний святковий настрій і усмішки, з яким ви сьогодні завітали до школи, будуть вашими незмінними супутниками щоденно, з року в рік.
Уперед – до нових знань!», – йдеться у дописі.
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