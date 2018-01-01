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Військові волинської бригади привітали луганських школярів з початком навчального року. ФОТО

Військові волинської бригади привітали луганських школярів з початком навчального року. ФОТО
Військовослужбовці 14 ОМБр привітали школярів однієї із шкіл на Луганщині.

Про це повідомили у прес-службі 14 ОМБр.

Бійці привітали з початком нового навчального року учнів та педагогів однієї з місцевих шкіл, з якими тривалий час підтримують гарні та дружні стосунки.

«Ми впевнені, що наші щирі побажання добра, щастя та миру обов'язково збудуться – ми зробимо для цього все від нас залежне, дорогі учні та вчителі.

Від душі зичимо вам терпіння, енергії та успіхів в навчанні та роботі, і нехай чудовий патріотичний святковий настрій і усмішки, з яким ви сьогодні завітали до школи, будуть вашими незмінними супутниками щоденно, з року в рік.

Уперед – до нових знань!», – йдеться у дописі.
Військові волинської бригади привітали луганських школярів з початком навчального року. ФОТО
Військові волинської бригади привітали луганських школярів з початком навчального року. ФОТО
Військові волинської бригади привітали луганських школярів з початком навчального року. ФОТО
Військові волинської бригади привітали луганських школярів з початком навчального року. ФОТО
Військові волинської бригади привітали луганських школярів з початком навчального року. ФОТО
Військові волинської бригади привітали луганських школярів з початком навчального року. ФОТО

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Теги: 14 ОМБр, Луганщина, Волинь, бригада, війна, школа
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