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Сьогодні перший дзвоник, а мого сонечка там немає, – мати Насті Абрамчук. ФОТО

Сьогодні перший дзвоник, а мого сонечка там немає, – мати Насті Абрамчук. ФОТО
Мама Насті Абрамчук Світлана написала зворушливий допис.

Про це йдеться на її сторінці у Facebook.

«Сьогодні перший дзвоник... Школа поблизу... Звуки гімну... Всі радісні діти в вишиванках, з мамами, з квітами в руках...

А мого сонечка, моєї Настуні немає там... На лінійці, разом з своїми однокласниками, разом зі своєю вчителькою...

Як тяжко усвідомлювати, що ти більше ніколи не переступиш поріг рідної школи, в якій ти так раділа...

Люблю тебе моє сонечко і знаю, що ти спостерігаєш зараз за ними з хмаринок...», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що з червня зібрані кошти для лікування Насті спрямовують на порятунок іншого життя.
Сьогодні перший дзвоник, а мого сонечка там немає, – мати Насті Абрамчук. ФОТО
Сьогодні перший дзвоник, а мого сонечка там немає, – мати Насті Абрамчук. ФОТО
Сьогодні перший дзвоник, а мого сонечка там немає, – мати Насті Абрамчук. ФОТО

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Теги: Настя Абрамчук, битва за життя, онко
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