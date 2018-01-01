Сьогодні перший дзвоник, а мого сонечка там немає, – мати Насті Абрамчук. ФОТО
Сьогодні, 14:07
Мама Насті Абрамчук Світлана написала зворушливий допис.
Про це йдеться на її сторінці у Facebook.
«Сьогодні перший дзвоник... Школа поблизу... Звуки гімну... Всі радісні діти в вишиванках, з мамами, з квітами в руках...
А мого сонечка, моєї Настуні немає там... На лінійці, разом з своїми однокласниками, разом зі своєю вчителькою...
Як тяжко усвідомлювати, що ти більше ніколи не переступиш поріг рідної школи, в якій ти так раділа...
Люблю тебе моє сонечко і знаю, що ти спостерігаєш зараз за ними з хмаринок...», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що з червня зібрані кошти для лікування Насті спрямовують на порятунок іншого життя.
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Про це йдеться на її сторінці у Facebook.
«Сьогодні перший дзвоник... Школа поблизу... Звуки гімну... Всі радісні діти в вишиванках, з мамами, з квітами в руках...
А мого сонечка, моєї Настуні немає там... На лінійці, разом з своїми однокласниками, разом зі своєю вчителькою...
Як тяжко усвідомлювати, що ти більше ніколи не переступиш поріг рідної школи, в якій ти так раділа...
Люблю тебе моє сонечко і знаю, що ти спостерігаєш зараз за ними з хмаринок...», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що з червня зібрані кошти для лікування Насті спрямовують на порятунок іншого життя.
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