Майбутні захисники: у Луцьку для військових ліцеїстів пролунав перший дзвоник. ФОТО
Сьогодні, 14:38
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою урочисто відкрив свої двері для курсантів.
Лінійка з нагоди першого дзвоника відбулася 3 вересня.
Спортивне поле у закладі із самого ранку заповнили серйозні юнаки у камуфляжній формі та усміхнені дівчата у курсантських строях. Кілька сотень вихованців вишикувалися у передчутті першого дзвоника.
Ліцей ось уже 18 років демонструє дуже високий рівень підготовки. До слова, він уже другий рік поспіль входить до рейтингу топ-200 найкращих закладів. За 18 років заклад закінчили 2467 вихованців, понад 60% з яких згодом продовжили навчання у вишах сектору оборони та національної безпеки. Цьогоріч у закладі 263 новобранці, однак нині їх на лінійці не було - у першокурсників навчально-виховні збори у Ковелі.
Цікаво, що протягом 2015-2018 року ліцеїсти здобули 1954 перемоги на всеукраїнських спортивних змаганнях, а команда ліцею вчетверте - серед лідерів на Всеукраїнській спартакіаді серед військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою з військово-прикладних видів спорту.
Досягли високих показників вихованці ліцею і на олімпіадах всеукраїнського та обласного рівня.
Розпочали урочистості із неперевершеного виконання музики військовим оркестром Луцького прикордонного загону.
Опісля урочисто внесли державний прапор та стяг ліцею. Вихованці закладу винесли на поле величезний синьо-жовтий прапор, після чого всі виконали Гімн України.
Присутні на лінійці вшанували пам'ять полеглих на Сході Героїв, а також Героїв Небесної сотні та покійної викладачки закладу Тетяни Демчук. Курсанти віднесли квіти до пам'ятних знаків.
На урочистості до ліцею завітали чимало посадовців. Першим вітати юнаків і дівчат випало голові Волинської обласної державної адміністрації Олександру Савченку. Посадовець зауважив, що йому за честь бути сьогодні у цьому навчальному закладі, який ростить справжніх патріотів.
"Те, що ви обираєте цю дуже нелегку, але, я сподіваюся, у перспективі дуже почесну професію - вам честь і хвала. Дай Бог вам витримати уся тяжкості уже цієї навчальної служби", - мовив Савченко. Він додав, що завжди пишався тим, що мав стосунок до військової служби. А ще, за словами голови ОДА, ліцей - це єдиний заклад, стосовно якого до нього зверталися із проханнями "прилаштувати" дитину. Це свідчить про велику повагу до закладу та жорсткі умови вступу, адже вчитися тут випадає лише кращим.
Опісля голова ОДА, а також очільниця обласного управління освіти Людмила Плахотна, вручили низці вихованців закладу дипломи та нагороди за призові місця в олімпіадах та змаганнях. Окрім того, вітали і деяких педагогів - так, вчителю географії вручили нагрудний знак Василя Сухомлинського.
Начальник закладу Павло Боснюк подякував усім за плідну роботу, яка дозволили закладу втримати свої високі позиції у рейтингу навчальних закладів.
"Сьогодні у строю перед нами стоять діти, які цього року закінчують навчальний заклад. Звичайно, що їх головне завдання здобути той рівень знань, який дозволить кожному самореалізуватися у майбутньому самостійному житті. Я вірю і сподіваюся, що цьогоріч, як і у минулому році, не менше половини випускників оберуть своїм майбутнім життям служіння державі і продовжать здобувати освіту у секторі оборони і нацбезпеки", - мовив Боснюк. Тож він закликав батьків дослухатися до дітей - бо діти обирають військові вузи, а батьки приходять до виховників із претензіями.
"Шановні батьки! 4 роки йде війна. Повірте, крім нас цю проблему ніхто не вирішить. А для того, аби її вирішити, нам потрібні професіонали, які здатні і вміють це робити", - додав начальник ліцею. Дітям він побажав впевненості та натхнення для навчання.
Поблагословив курсантів отець Миколай зі Свято-Юріївського храму. Священик окропив шеренги свяченою водою та побажав дітям успіхів.
Для курсантів сьогодні виступали їхні колеги із вокальними номерами, а наприкінці хореографічний номер присутнім подарували ліцеїсти як є учасниками ансамблю танцю "Радість".
Ліцеїсти влаштували флешмоб із випусканням у небо блакитних та жовтих кульок, після чого, власне, й прозвучав перший дзвінок.
Опісля урочисто винесли прапори, а курсанти промарширували повз батьків та гостей свята.
Далі вони вирушили на заняття, а голові ОДА провели екскурсію закладом.
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Лінійка з нагоди першого дзвоника відбулася 3 вересня.
Спортивне поле у закладі із самого ранку заповнили серйозні юнаки у камуфляжній формі та усміхнені дівчата у курсантських строях. Кілька сотень вихованців вишикувалися у передчутті першого дзвоника.
Ліцей ось уже 18 років демонструє дуже високий рівень підготовки. До слова, він уже другий рік поспіль входить до рейтингу топ-200 найкращих закладів. За 18 років заклад закінчили 2467 вихованців, понад 60% з яких згодом продовжили навчання у вишах сектору оборони та національної безпеки. Цьогоріч у закладі 263 новобранці, однак нині їх на лінійці не було - у першокурсників навчально-виховні збори у Ковелі.
Цікаво, що протягом 2015-2018 року ліцеїсти здобули 1954 перемоги на всеукраїнських спортивних змаганнях, а команда ліцею вчетверте - серед лідерів на Всеукраїнській спартакіаді серед військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою з військово-прикладних видів спорту.
Досягли високих показників вихованці ліцею і на олімпіадах всеукраїнського та обласного рівня.
Розпочали урочистості із неперевершеного виконання музики військовим оркестром Луцького прикордонного загону.
Опісля урочисто внесли державний прапор та стяг ліцею. Вихованці закладу винесли на поле величезний синьо-жовтий прапор, після чого всі виконали Гімн України.
Присутні на лінійці вшанували пам'ять полеглих на Сході Героїв, а також Героїв Небесної сотні та покійної викладачки закладу Тетяни Демчук. Курсанти віднесли квіти до пам'ятних знаків.
На урочистості до ліцею завітали чимало посадовців. Першим вітати юнаків і дівчат випало голові Волинської обласної державної адміністрації Олександру Савченку. Посадовець зауважив, що йому за честь бути сьогодні у цьому навчальному закладі, який ростить справжніх патріотів.
"Те, що ви обираєте цю дуже нелегку, але, я сподіваюся, у перспективі дуже почесну професію - вам честь і хвала. Дай Бог вам витримати уся тяжкості уже цієї навчальної служби", - мовив Савченко. Він додав, що завжди пишався тим, що мав стосунок до військової служби. А ще, за словами голови ОДА, ліцей - це єдиний заклад, стосовно якого до нього зверталися із проханнями "прилаштувати" дитину. Це свідчить про велику повагу до закладу та жорсткі умови вступу, адже вчитися тут випадає лише кращим.
Опісля голова ОДА, а також очільниця обласного управління освіти Людмила Плахотна, вручили низці вихованців закладу дипломи та нагороди за призові місця в олімпіадах та змаганнях. Окрім того, вітали і деяких педагогів - так, вчителю географії вручили нагрудний знак Василя Сухомлинського.
Начальник закладу Павло Боснюк подякував усім за плідну роботу, яка дозволили закладу втримати свої високі позиції у рейтингу навчальних закладів.
"Сьогодні у строю перед нами стоять діти, які цього року закінчують навчальний заклад. Звичайно, що їх головне завдання здобути той рівень знань, який дозволить кожному самореалізуватися у майбутньому самостійному житті. Я вірю і сподіваюся, що цьогоріч, як і у минулому році, не менше половини випускників оберуть своїм майбутнім життям служіння державі і продовжать здобувати освіту у секторі оборони і нацбезпеки", - мовив Боснюк. Тож він закликав батьків дослухатися до дітей - бо діти обирають військові вузи, а батьки приходять до виховників із претензіями.
"Шановні батьки! 4 роки йде війна. Повірте, крім нас цю проблему ніхто не вирішить. А для того, аби її вирішити, нам потрібні професіонали, які здатні і вміють це робити", - додав начальник ліцею. Дітям він побажав впевненості та натхнення для навчання.
Поблагословив курсантів отець Миколай зі Свято-Юріївського храму. Священик окропив шеренги свяченою водою та побажав дітям успіхів.
Для курсантів сьогодні виступали їхні колеги із вокальними номерами, а наприкінці хореографічний номер присутнім подарували ліцеїсти як є учасниками ансамблю танцю "Радість".
Ліцеїсти влаштували флешмоб із випусканням у небо блакитних та жовтих кульок, після чого, власне, й прозвучав перший дзвінок.
Опісля урочисто винесли прапори, а курсанти промарширували повз батьків та гостей свята.
Далі вони вирушили на заняття, а голові ОДА провели екскурсію закладом.
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