Майбутні захисники: у Луцьку для військових ліцеїстів пролунав перший дзвоник. ФОТО

Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою урочисто відкрив свої двері для курсантів.Лінійка з нагоди першого дзвоника відбулася 3 вересня.Спортивне поле у закладі із самого ранку заповнили серйозні юнаки у камуфляжній формі та усміхнені дівчата у курсантських строях. Кілька сотень вихованців вишикувалися у передчутті першого дзвоника.Ліцей ось уже 18 років демонструє дуже високий рівень підготовки. До слова, він уже другий рік поспіль входить до рейтингу топ-200 найкращих закладів. За 18 років заклад закінчили 2467 вихованців, понад 60% з яких згодом продовжили навчання у вишах сектору оборони та національної безпеки. Цьогоріч у закладі 263 новобранці, однак нині їх на лінійці не було - у першокурсників навчально-виховні збори у Ковелі.Цікаво, що протягом 2015-2018 року ліцеїсти здобули 1954 перемоги на всеукраїнських спортивних змаганнях, а команда ліцею вчетверте - серед лідерів на Всеукраїнській спартакіаді серед військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою з військово-прикладних видів спорту.Досягли високих показників вихованці ліцею і на олімпіадах всеукраїнського та обласного рівня.Розпочали урочистості із неперевершеного виконання музики військовим оркестром Луцького прикордонного загону.Опісля урочисто внесли державний прапор та стяг ліцею. Вихованці закладу винесли на поле величезний синьо-жовтий прапор, після чого всі виконали Гімн України.Присутні на лінійці вшанували пам'ять полеглих на Сході Героїв, а також Героїв Небесної сотні та покійної викладачки закладу. Курсанти віднесли квіти до пам'ятних знаків.На урочистості до ліцею завітали чимало посадовців. Першим вітати юнаків і дівчат випало голові Волинської обласної державної адміністрації. Посадовець зауважив, що йому за честь бути сьогодні у цьому навчальному закладі, який ростить справжніх патріотів."Те, що ви обираєте цю дуже нелегку, але, я сподіваюся, у перспективі дуже почесну професію - вам честь і хвала. Дай Бог вам витримати уся тяжкості уже цієї навчальної служби", - мовив Савченко. Він додав, що завжди пишався тим, що мав стосунок до військової служби. А ще, за словами голови ОДА, ліцей - це єдиний заклад, стосовно якого до нього зверталися із проханнями "прилаштувати" дитину. Це свідчить про велику повагу до закладу та жорсткі умови вступу, адже вчитися тут випадає лише кращим.Опісля голова ОДА, а також очільниця обласного управління освіти, вручили низці вихованців закладу дипломи та нагороди за призові місця в олімпіадах та змаганнях. Окрім того, вітали і деяких педагогів - так, вчителю географії вручили нагрудний знак Василя Сухомлинського.Начальник закладуподякував усім за плідну роботу, яка дозволили закладу втримати свої високі позиції у рейтингу навчальних закладів."Сьогодні у строю перед нами стоять діти, які цього року закінчують навчальний заклад. Звичайно, що їх головне завдання здобути той рівень знань, який дозволить кожному самореалізуватися у майбутньому самостійному житті. Я вірю і сподіваюся, що цьогоріч, як і у минулому році, не менше половини випускників оберуть своїм майбутнім життям служіння державі і продовжать здобувати освіту у секторі оборони і нацбезпеки", - мовив Боснюк. Тож він закликав батьків дослухатися до дітей - бо діти обирають військові вузи, а батьки приходять до виховників із претензіями."Шановні батьки! 4 роки йде війна. Повірте, крім нас цю проблему ніхто не вирішить. А для того, аби її вирішити, нам потрібні професіонали, які здатні і вміють це робити", - додав начальник ліцею. Дітям він побажав впевненості та натхнення для навчання.Поблагословив курсантів отецьзі Свято-Юріївського храму. Священик окропив шеренги свяченою водою та побажав дітям успіхів.Для курсантів сьогодні виступали їхні колеги із вокальними номерами, а наприкінці хореографічний номер присутнім подарували ліцеїсти як є учасниками ансамблю танцю "Радість".Ліцеїсти влаштували флешмоб із випусканням у небо блакитних та жовтих кульок, після чого, власне, й прозвучав перший дзвінок.Опісля урочисто винесли прапори, а курсанти промарширували повз батьків та гостей свята.Далі вони вирушили на заняття, а голові ОДА провели екскурсію закладом.