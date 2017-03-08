Залишила передсмертну записку: у Харкові дівчина викинулася з 14 поверху. ФОТО
Сьогодні, 14:28
У Харкові на Салтівському шосе 14-річна дівчина випала з 14 поверху житлового будинку.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає ТСН.
«Повідомлення про подію надійшло до поліції 2 вересня о 19:52», - розповіли правоохоронці.
Як з'ясувалося, увечері дівчина повинна була повернутися додому, але сказала батькам, що трохи погуляє. Через деякий час вона випала з балкона.
За даними поліції, загибла виховувалась у благополучній родині, у неї були ще брати 2007 і 2015 років народження.
Окрім цього місцеві ЗМІ зазначають, що дівчинка залишила передсмертну записку, у якій попросила нікого не звинувачувати у її смерті.
Наразі вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України, працівники поліції встановлюють усі обставини трагедії.
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Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає ТСН.
«Повідомлення про подію надійшло до поліції 2 вересня о 19:52», - розповіли правоохоронці.
Як з'ясувалося, увечері дівчина повинна була повернутися додому, але сказала батькам, що трохи погуляє. Через деякий час вона випала з балкона.
За даними поліції, загибла виховувалась у благополучній родині, у неї були ще брати 2007 і 2015 років народження.
Окрім цього місцеві ЗМІ зазначають, що дівчинка залишила передсмертну записку, у якій попросила нікого не звинувачувати у її смерті.
Наразі вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України, працівники поліції встановлюють усі обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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