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На Волині зловили рибних браконьєрів

На Волині зловили рибних браконьєрів
У Любешівському районі зловили рибних браконьєрів.

Про це пише районна газета Нове життя.

Працівники Любешівського відділення поліції та рибохорони провели рейд-перевірку на території Любешівського району з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства в частині охорони та збереження водних біоресурсів.

У ході рейду правоохоронці перевірили річки Стохід, Коростинка, Дольське озеро та озеро Шині.

В результаті правоохоронці виявили п’ять фактів вилову риби за допомогою заборонених знарядь, а саме сітками. На порушників складено адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства).

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Теги: браконьєри, кримінал, Любешів
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