На Волині зловили рибних браконьєрів
Сьогодні, 18:15
У Любешівському районі зловили рибних браконьєрів.
Про це пише районна газета Нове життя.
Працівники Любешівського відділення поліції та рибохорони провели рейд-перевірку на території Любешівського району з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства в частині охорони та збереження водних біоресурсів.
У ході рейду правоохоронці перевірили річки Стохід, Коростинка, Дольське озеро та озеро Шині.
В результаті правоохоронці виявили п’ять фактів вилову риби за допомогою заборонених знарядь, а саме сітками. На порушників складено адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства).
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Про це пише районна газета Нове життя.
Працівники Любешівського відділення поліції та рибохорони провели рейд-перевірку на території Любешівського району з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства в частині охорони та збереження водних біоресурсів.
У ході рейду правоохоронці перевірили річки Стохід, Коростинка, Дольське озеро та озеро Шині.
В результаті правоохоронці виявили п’ять фактів вилову риби за допомогою заборонених знарядь, а саме сітками. На порушників складено адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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