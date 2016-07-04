На Волині зловили рибних браконьєрів





Про це пише районна газета



Працівники Любешівського відділення поліції та рибохорони провели рейд-перевірку на території Любешівського району з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства в частині охорони та збереження водних біоресурсів.



У ході рейду правоохоронці перевірили річки Стохід, Коростинка, Дольське озеро та озеро Шині.



В результаті правоохоронці виявили п’ять фактів вилову риби за допомогою заборонених знарядь, а саме сітками. На порушників складено адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства).

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