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Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку

Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Місцевий фотограф Павло Березюк опублікував фото мешканців Луцького зоопарку.

Серію знімків він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Вихідні, свято, хочеться прекрасного і спокою: зничить дорога в наш зоопарк! Не перестаю (і надіюсь не перестану) хвалити наш Луцький Зоопарк та Людмилу Денисенко. Як завжди запас емоцій гарантовано! ;)" поділився враженнями від відвідин фотограф.

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Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку

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Теги: Луцький зоопарк, тварини
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Коментарі 1
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Фото вражаючі, мабуть найкращі за весь період існування зоопарку в Луцьку. Недавно виклав зоопар фото, не знаю фотографа, але вони перенасичені, а ці просто бомбезні. Дякую, дуже порадували.
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