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Вишиванки, квіти, бантики: у Володимирі пролунав перший дзвоник. ФОТО

Вишиванки, квіти, бантики: у Володимирі пролунав перший дзвоник. ФОТО
3 вересня у всіх навчальних закладах Володимира-Волинського пролунав перший дзвінок.

Загалом цьогоріч до школи прийшли 504 першокласники, а це на 67 більше чим попереднього року, - пише Буг.

У НВК “ЗОШ №3 – ліцей” цьогоріч прийшли навчатися 154 учні в перші класи. А загалом навчальний заклад нараховує 1220 школярів.

Свято першого дзвонику провели в третій школі лише для першачків та учнів 9 і 11 класів.

Багато чим радували присутніх самі ж школярі. Першокласники декламували вірші, а одинадцятикласники влаштували цілу виставу.

Вишиванки, квіти, бантики: у Володимирі пролунав перший дзвоник. ФОТО
Вишиванки, квіти, бантики: у Володимирі пролунав перший дзвоник. ФОТО
Вишиванки, квіти, бантики: у Володимирі пролунав перший дзвоник. ФОТО
Вишиванки, квіти, бантики: у Володимирі пролунав перший дзвоник. ФОТО
Вишиванки, квіти, бантики: у Володимирі пролунав перший дзвоник. ФОТО
Вишиванки, квіти, бантики: у Володимирі пролунав перший дзвоник. ФОТО
Вишиванки, квіти, бантики: у Володимирі пролунав перший дзвоник. ФОТО
Вишиванки, квіти, бантики: у Володимирі пролунав перший дзвоник. ФОТО
Вишиванки, квіти, бантики: у Володимирі пролунав перший дзвоник. ФОТО
Вишиванки, квіти, бантики: у Володимирі пролунав перший дзвоник. ФОТО
Вишиванки, квіти, бантики: у Володимирі пролунав перший дзвоник. ФОТО
Вишиванки, квіти, бантики: у Володимирі пролунав перший дзвоник. ФОТО

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Теги: перший дзвоник, Володимир-Волинський
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