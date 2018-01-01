Вишиванки, квіти, бантики: у Володимирі пролунав перший дзвоник. ФОТО





Загалом цьогоріч до школи прийшли 504 першокласники, а це на 67 більше чим попереднього року, - пише



У НВК “ЗОШ №3 – ліцей” цьогоріч прийшли навчатися 154 учні в перші класи. А загалом навчальний заклад нараховує 1220 школярів.



Свято першого дзвонику провели в третій школі лише для першачків та учнів 9 і 11 класів.



Багато чим радували присутніх самі ж школярі. Першокласники декламували вірші, а одинадцятикласники влаштували цілу виставу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 вересня у всіх навчальних закладах Володимира-Волинського пролунав перший дзвінок.Загалом цьогоріч до школи прийшли 504 першокласники, а це на 67 більше чим попереднього року, - пише Буг У НВК “ЗОШ №3 – ліцей” цьогоріч прийшли навчатися 154 учні в перші класи. А загалом навчальний заклад нараховує 1220 школярів.Свято першого дзвонику провели в третій школі лише для першачків та учнів 9 і 11 класів.Багато чим радували присутніх самі ж школярі. Першокласники декламували вірші, а одинадцятикласники влаштували цілу виставу.

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