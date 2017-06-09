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Вересень у ковельському ЦНАПі став рекордним

Вересень у ковельському ЦНАПі став рекордним
Вересень для працівників Ковельського ЦНАПу видався надто «гарячим»: до них надійшла рекордна кількість заяв від мешканців – понад 4 тисячі.

Про цей своєрідний рекорд начальниця центру Ольга Чайка повідала на апаратній нараді при міському голові, - пише Про Ковель.

«Був абсолютний рекорд за минулий місяць. Ми зареєстрували 4176 звернень. Це найбільший показник за весь рік. Доходило за один день до 317 звернень. Це дуже багато», - відмітила керівниця Ковельського ЦНАПу.

До слова, цей високий показник можна пояснити тим, що ЦНАП надає широкий спектр адміністративних послуг, у тому числі до 1 вересня тут можна було оформити повернення коштів за економне споживання енергоресурсів житлової субсидії.

У Ковелі таких звернень чекали від 2740 споживача.

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Теги: Ковель, ЦНАП
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