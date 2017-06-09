Вересень у ковельському ЦНАПі став рекордним





Про цей своєрідний рекорд начальниця центру Ольга Чайка повідала на апаратній нараді при міському голові, - пише



«Був абсолютний рекорд за минулий місяць. Ми зареєстрували 4176 звернень. Це найбільший показник за весь рік. Доходило за один день до 317 звернень. Це дуже багато», - відмітила керівниця Ковельського ЦНАПу.



До слова, цей високий показник можна пояснити тим, що ЦНАП надає широкий спектр адміністративних послуг, у тому числі до 1 вересня тут можна було оформити повернення коштів за економне споживання енергоресурсів житлової субсидії.



У Ковелі таких звернень чекали від 2740 споживача.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вересень для працівників Ковельського ЦНАПу видався надто «гарячим»: до них надійшла рекордна кількість заяв від мешканців – понад 4 тисячі.Про цей своєрідний рекорд начальниця центруповідала на апаратній нараді при міському голові, - пише Про Ковель «Був абсолютний рекорд за минулий місяць. Ми зареєстрували 4176 звернень. Це найбільший показник за весь рік. Доходило за один день до 317 звернень. Це дуже багато», - відмітила керівниця Ковельського ЦНАПу.До слова, цей високий показник можна пояснити тим, що ЦНАП надає широкий спектр адміністративних послуг, у тому числі до 1 вересня тут можна було оформити повернення коштів за економне споживання енергоресурсів житлової субсидії.У Ковелі таких звернень чекали від 2740 споживача.

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