Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині 4 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Столова цукрового заводу
м. Володимир-Волинський: вул. Репіна, Заводська
2.09:00 – 17:00
с. Турівка
Горохівський район
1. 09:00-17:00
с.Голятин вул.Лісова
Камінь-Каширський район
1.10:00 – 17:00
с.Видерта, вул. 9 Травня, вул. Корнійчука, вул. Ватутіна.
2. 10:00 – 17:00 с.Пнівне: Школа, ДП «Камінь – Каширське ЛГ» (контора, пилорама), Дитсадок, СВК «Правда» (бригада, контора, млин), Скважина, ПАТ «Укртелеком» (АТС),Сільська рада (контора, будинок культури), ССТ Пнівне (контора, магазин, пекарня), Поштове відділення, ПП Поліщук В.О, ПП Шуляк А.В., ПП Фарина О.А, ПП Войтусік Л.Ф., ПП Швиднюк В.К., ПП Пігулко Н.О., ПП Відьмук Т.М., Церква, ПП Довжик А.І., ФОП Марчук В.В.,
с.Винімок: ССТ Пнівне (магазин).
с.Волиця: Бібліотека, Школа, Медпункт, СВК «Правда» (Ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В., ТзОВ «Укртаурел» (мобільна станція)
с.Фаринки: Школа, ПП Довжик Н.М., ПП Нікітчук В.О., ПП Фарина А.М.
с.Соснівка: Бібіотека, Школа, Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Пігулко Л.М., Молитовний будинок с.Пнівне, с.Фаринки, с.Винімок, с.Волиця, с.Городок, с.Соснівка.
3. 10:00 – 17:00 с.Гута Боровенська, вул. Острів
4. ЩТП-221 Л-2 09:40 – 17:00 с.Карпилівка, вул. Незалежності.
Ківерцівський район
1 ПЛ-10 кВ Л 14-07 10:00-15:00 ПЛ-10 кВ Л 14-07
КТП-186 с.Городище
Цуманське споживче товариство
Сільська рада Сильно
ФОП Мацюк Олександр Володимирович
КТП-187 с.Городище
КТП-212 с.Городище
ДП "Цуманське лісове господарство"
КТП-211 с.Городище
Свято-Різдво-Христова громада УУПЦ
ФОП Михалевська Тетяна Михайлівна
ФОП Ройко Петро Сергійович
КТП-274 с.Городище
СГВК `Промінь`
Селянське /фермерське/ г-во "Обрій"
ПрАТ "Київстар "
КТП-423 с.Сильне
СГВК `Промінь`
КТП-463 с.Городище
Відділ освіти
КТП-185 с.Городище
СГВК `Промінь`
КТП-207 с.Грем'яче
КТП-208 с.Сильне
ПАТ "Укртелеком"
Сільська рада Сильно
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Смірнов Сергій Анатолійович
Свято-Іоанно-Богословська громада УПЦ КП
Відділ освіти Ківерцівської РДА
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-209.Сильне
вул.Сільська,СС
КТП-212 с.Городище
ДП "Цуманське лісове господарство"
КТП-269 с.Сильне
ДП "Цуманське лісове господарство"
КТП-403 с.Сильне
Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини
Цуманське споживче товариство
УДППЗ "Укрпошта"
КТП-409 с.Сильне
СГВК `Промінь` ПЛ-10 кВ Л 14-07
КТП-186 с.Городище
вул.Шкільна, вул.Вишнева
КТП-187 с.Городище
вул.Шкільна
КТП-212 с.Городище
КТП-211 с.Городище
с.Городище
КТП-274 с.Городище
с.Городище
КТП-423 с.Сильне
КТП-463 с.Городище
КТП-185 с.Городище
СГВК `Промінь`
КТП-207 с.Грем'яче
с.Грем'яче
КТП-208 с.Сильне
с.Сильне
КТП-209 с.Сильне
КТП-212 с.Городище
КТП-269 с.Сильне
КТП-403 с.Сильне
с.Сильне
КТП-409 с.Сильне
Ковельський район
1. 9:00-17:00 Пантелеймонівська церква,
ФОП Солодуха В. Л., Відділ комунального господарства, СФГ "Фасти", ПАТ "Волиньгаз",
ПАТ "Укртрансгаз", ПАТ ШБУ-№63,
Садівничий масив "Ковельсільмаш",
ПАТ"Укртрансгаз", ФГ "Мощена",
Товариство власників квартир, Ковельське МТМО,
ФОП Масловський М. А., Дубівське СТ,
СВК Ковельське. смт. Люблинець,
с. Фасти,
с. Черкаси,
м. Ковель, вул. М. Левицького, вул. Брестська, 198,
с. Мощена.
2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-191 9:00-17:00 ФОП Іллюх В. П. с. Уховецьк.
3. ПЛ – 10 кВ Л 16-05
(ТП-123,
ТП-554, ТП-59,
ТП-68, ТП-69,
ТП-109, ТП-70) 9:00-17:00 ТзОВ "В. Прометей", Львівська залізниця станція Стохід, Ковельське Райво, Церква с. М. Порськ,
Голобське споживче товариство, Ковельське МТМО, Вол.дирекція УДППЗ, ФОП Орлюк А. О.,
ПАТ "Ковельмолоко", Церква с. В. Порськ. с. Великий Порськ,
с. Малий Порськ,
с. Свидники,
с. Борщівка.
4. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-222 9:00-17:00 ПрАТ "МТС УКРАЇНА",
СТзОВ"Сагайдачного". с. Старі Кошари.
5. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-658 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2,
ПП "ВІР", МАП "Вермі", Ков. управління освіти вик.ком., МПП "Роман", Курси цивільної обор,
Ков. Терцентр соц. обслуг., ПТМ "Ковельтепло",
МАП "Вермі", Вол. обл. Центр реабіліт дітей. м. Ковель, вул. Боровця, 2,
вул. Відродження.
Локачинський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-04кВ Л-1 КТП №241 9:00-17:00 с.Войнин вул.Центральна,Польова.
2 КТП №232 9:00-17:00 с.Заячиці частково.
Любомльський та Шацький райони
1 ЩТП 539 9:00-17:00 с.Пулемець
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ФОП Засядько Степан Радіонович (ларьок).
с. Ст. Чорторійськ
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Магазин «Автозапчастини», садівниче товариство Мічурінець, дачі м.Нововолинськ
вул.Світла, 1-37, 2-32 б
п-т Дружби, 35-41
2. 09:00-17:00 Станція перекачки 3-Біс м.Нововолинськ
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-250 9:00-17:00 с.Рудня вул.. Сонячна, Залізнична, Квітнева
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-404 9:00-17:00 с.Літогоще виробниче приміщення, бригади.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-267 9:00-17:00 с.Доросині школа. с.Доросині вул. Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна.
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка вул.. Гранична.
Старовижівський район
1 КТП-196 10:00-17:00 Школа с Дубечно вул Костючика,Лугова .
2 КТП-193 10:00-17:00 с Любохини
вул Шкільна,Вишнева,Зелена
Турійський район
1. 08:00-20:40 Новосілківська с/р – клуб, млин, дит.садок, ФАП,АТС, база відпочинку, пункт прийому молока с.Новосілки, Сомин
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-184Л-1 10:00-16:30 Ветмедецина с.Олександрівка
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Столова цукрового заводу
м. Володимир-Волинський: вул. Репіна, Заводська
2.09:00 – 17:00
с. Турівка
Горохівський район
1. 09:00-17:00
с.Голятин вул.Лісова
Камінь-Каширський район
1.10:00 – 17:00
с.Видерта, вул. 9 Травня, вул. Корнійчука, вул. Ватутіна.
2. 10:00 – 17:00 с.Пнівне: Школа, ДП «Камінь – Каширське ЛГ» (контора, пилорама), Дитсадок, СВК «Правда» (бригада, контора, млин), Скважина, ПАТ «Укртелеком» (АТС),Сільська рада (контора, будинок культури), ССТ Пнівне (контора, магазин, пекарня), Поштове відділення, ПП Поліщук В.О, ПП Шуляк А.В., ПП Фарина О.А, ПП Войтусік Л.Ф., ПП Швиднюк В.К., ПП Пігулко Н.О., ПП Відьмук Т.М., Церква, ПП Довжик А.І., ФОП Марчук В.В.,
с.Винімок: ССТ Пнівне (магазин).
с.Волиця: Бібліотека, Школа, Медпункт, СВК «Правда» (Ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В., ТзОВ «Укртаурел» (мобільна станція)
с.Фаринки: Школа, ПП Довжик Н.М., ПП Нікітчук В.О., ПП Фарина А.М.
с.Соснівка: Бібіотека, Школа, Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Пігулко Л.М., Молитовний будинок с.Пнівне, с.Фаринки, с.Винімок, с.Волиця, с.Городок, с.Соснівка.
3. 10:00 – 17:00 с.Гута Боровенська, вул. Острів
4. ЩТП-221 Л-2 09:40 – 17:00 с.Карпилівка, вул. Незалежності.
Ківерцівський район
1 ПЛ-10 кВ Л 14-07 10:00-15:00 ПЛ-10 кВ Л 14-07
КТП-186 с.Городище
Цуманське споживче товариство
Сільська рада Сильно
ФОП Мацюк Олександр Володимирович
КТП-187 с.Городище
КТП-212 с.Городище
ДП "Цуманське лісове господарство"
КТП-211 с.Городище
Свято-Різдво-Христова громада УУПЦ
ФОП Михалевська Тетяна Михайлівна
ФОП Ройко Петро Сергійович
КТП-274 с.Городище
СГВК `Промінь`
Селянське /фермерське/ г-во "Обрій"
ПрАТ "Київстар "
КТП-423 с.Сильне
СГВК `Промінь`
КТП-463 с.Городище
Відділ освіти
КТП-185 с.Городище
СГВК `Промінь`
КТП-207 с.Грем'яче
КТП-208 с.Сильне
ПАТ "Укртелеком"
Сільська рада Сильно
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Смірнов Сергій Анатолійович
Свято-Іоанно-Богословська громада УПЦ КП
Відділ освіти Ківерцівської РДА
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-209.Сильне
вул.Сільська,СС
КТП-212 с.Городище
ДП "Цуманське лісове господарство"
КТП-269 с.Сильне
ДП "Цуманське лісове господарство"
КТП-403 с.Сильне
Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини
Цуманське споживче товариство
УДППЗ "Укрпошта"
КТП-409 с.Сильне
СГВК `Промінь` ПЛ-10 кВ Л 14-07
КТП-186 с.Городище
вул.Шкільна, вул.Вишнева
КТП-187 с.Городище
вул.Шкільна
КТП-212 с.Городище
КТП-211 с.Городище
с.Городище
КТП-274 с.Городище
с.Городище
КТП-423 с.Сильне
КТП-463 с.Городище
КТП-185 с.Городище
СГВК `Промінь`
КТП-207 с.Грем'яче
с.Грем'яче
КТП-208 с.Сильне
с.Сильне
КТП-209 с.Сильне
КТП-212 с.Городище
КТП-269 с.Сильне
КТП-403 с.Сильне
с.Сильне
КТП-409 с.Сильне
Ковельський район
1. 9:00-17:00 Пантелеймонівська церква,
ФОП Солодуха В. Л., Відділ комунального господарства, СФГ "Фасти", ПАТ "Волиньгаз",
ПАТ "Укртрансгаз", ПАТ ШБУ-№63,
Садівничий масив "Ковельсільмаш",
ПАТ"Укртрансгаз", ФГ "Мощена",
Товариство власників квартир, Ковельське МТМО,
ФОП Масловський М. А., Дубівське СТ,
СВК Ковельське. смт. Люблинець,
с. Фасти,
с. Черкаси,
м. Ковель, вул. М. Левицького, вул. Брестська, 198,
с. Мощена.
2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-191 9:00-17:00 ФОП Іллюх В. П. с. Уховецьк.
3. ПЛ – 10 кВ Л 16-05
(ТП-123,
ТП-554, ТП-59,
ТП-68, ТП-69,
ТП-109, ТП-70) 9:00-17:00 ТзОВ "В. Прометей", Львівська залізниця станція Стохід, Ковельське Райво, Церква с. М. Порськ,
Голобське споживче товариство, Ковельське МТМО, Вол.дирекція УДППЗ, ФОП Орлюк А. О.,
ПАТ "Ковельмолоко", Церква с. В. Порськ. с. Великий Порськ,
с. Малий Порськ,
с. Свидники,
с. Борщівка.
4. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-222 9:00-17:00 ПрАТ "МТС УКРАЇНА",
СТзОВ"Сагайдачного". с. Старі Кошари.
5. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-658 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2,
ПП "ВІР", МАП "Вермі", Ков. управління освіти вик.ком., МПП "Роман", Курси цивільної обор,
Ков. Терцентр соц. обслуг., ПТМ "Ковельтепло",
МАП "Вермі", Вол. обл. Центр реабіліт дітей. м. Ковель, вул. Боровця, 2,
вул. Відродження.
Локачинський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-04кВ Л-1 КТП №241 9:00-17:00 с.Войнин вул.Центральна,Польова.
2 КТП №232 9:00-17:00 с.Заячиці частково.
Любомльський та Шацький райони
1 ЩТП 539 9:00-17:00 с.Пулемець
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ФОП Засядько Степан Радіонович (ларьок).
с. Ст. Чорторійськ
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Магазин «Автозапчастини», садівниче товариство Мічурінець, дачі м.Нововолинськ
вул.Світла, 1-37, 2-32 б
п-т Дружби, 35-41
2. 09:00-17:00 Станція перекачки 3-Біс м.Нововолинськ
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-250 9:00-17:00 с.Рудня вул.. Сонячна, Залізнична, Квітнева
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-404 9:00-17:00 с.Літогоще виробниче приміщення, бригади.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-267 9:00-17:00 с.Доросині школа. с.Доросині вул. Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна.
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка вул.. Гранична.
Старовижівський район
1 КТП-196 10:00-17:00 Школа с Дубечно вул Костючика,Лугова .
2 КТП-193 10:00-17:00 с Любохини
вул Шкільна,Вишнева,Зелена
Турійський район
1. 08:00-20:40 Новосілківська с/р – клуб, млин, дит.садок, ФАП,АТС, база відпочинку, пункт прийому молока с.Новосілки, Сомин
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-184Л-1 10:00-16:30 Ветмедецина с.Олександрівка
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