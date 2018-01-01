Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 вересня

На Волині 4 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00Столова цукрового заводум. Володимир-Волинський: вул. Репіна, Заводська2.09:00 – 17:00с. Турівка1. 09:00-17:00с.Голятин вул.Лісова1.10:00 – 17:00с.Видерта, вул. 9 Травня, вул. Корнійчука, вул. Ватутіна.2. 10:00 – 17:00 с.Пнівне: Школа, ДП «Камінь – Каширське ЛГ» (контора, пилорама), Дитсадок, СВК «Правда» (бригада, контора, млин), Скважина, ПАТ «Укртелеком» (АТС),Сільська рада (контора, будинок культури), ССТ Пнівне (контора, магазин, пекарня), Поштове відділення, ПП Поліщук В.О, ПП Шуляк А.В., ПП Фарина О.А, ПП Войтусік Л.Ф., ПП Швиднюк В.К., ПП Пігулко Н.О., ПП Відьмук Т.М., Церква, ПП Довжик А.І., ФОП Марчук В.В.,с.Винімок: ССТ Пнівне (магазин).с.Волиця: Бібліотека, Школа, Медпункт, СВК «Правда» (Ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В., ТзОВ «Укртаурел» (мобільна станція)с.Фаринки: Школа, ПП Довжик Н.М., ПП Нікітчук В.О., ПП Фарина А.М.с.Соснівка: Бібіотека, Школа, Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Пігулко Л.М., Молитовний будинок с.Пнівне, с.Фаринки, с.Винімок, с.Волиця, с.Городок, с.Соснівка.3. 10:00 – 17:00 с.Гута Боровенська, вул. Острів4. ЩТП-221 Л-2 09:40 – 17:00 с.Карпилівка, вул. Незалежності.1 ПЛ-10 кВ Л 14-07 10:00-15:00 ПЛ-10 кВ Л 14-07КТП-186 с.ГородищеЦуманське споживче товариствоСільська рада СильноФОП Мацюк Олександр ВолодимировичКТП-187 с.ГородищеКТП-212 с.ГородищеДП "Цуманське лісове господарство"КТП-211 с.ГородищеСвято-Різдво-Христова громада УУПЦФОП Михалевська Тетяна МихайлівнаФОП Ройко Петро СергійовичКТП-274 с.ГородищеСГВК `Промінь`Селянське /фермерське/ г-во "Обрій"ПрАТ "Київстар "КТП-423 с.СильнеСГВК `Промінь`КТП-463 с.ГородищеВідділ освітиКТП-185 с.ГородищеСГВК `Промінь`КТП-207 с.Грем'ячеКТП-208 с.СильнеПАТ "Укртелеком"Сільська рада СильноКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ФОП Смірнов Сергій АнатолійовичСвято-Іоанно-Богословська громада УПЦ КПВідділ освіти Ківерцівської РДАВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-209.Сильневул.Сільська,ССКТП-212 с.ГородищеДП "Цуманське лісове господарство"КТП-269 с.СильнеДП "Цуманське лісове господарство"КТП-403 с.СильнеКів.рай.держ. лікарня ветеринарної медициниЦуманське споживче товариствоУДППЗ "Укрпошта"КТП-409 с.СильнеСГВК `Промінь` ПЛ-10 кВ Л 14-07КТП-186 с.Городищевул.Шкільна, вул.ВишневаКТП-187 с.Городищевул.ШкільнаКТП-212 с.ГородищеКТП-211 с.Городищес.ГородищеКТП-274 с.Городищес.ГородищеКТП-423 с.СильнеКТП-463 с.ГородищеКТП-185 с.ГородищеСГВК `Промінь`КТП-207 с.Грем'ячес.Грем'ячеКТП-208 с.Сильнес.СильнеКТП-209 с.СильнеКТП-212 с.ГородищеКТП-269 с.СильнеКТП-403 с.Сильнес.СильнеКТП-409 с.Сильне1. 9:00-17:00 Пантелеймонівська церква,ФОП Солодуха В. Л., Відділ комунального господарства, СФГ "Фасти", ПАТ "Волиньгаз",ПАТ "Укртрансгаз", ПАТ ШБУ-№63,Садівничий масив "Ковельсільмаш",ПАТ"Укртрансгаз", ФГ "Мощена",Товариство власників квартир, Ковельське МТМО,ФОП Масловський М. А., Дубівське СТ,СВК Ковельське. смт. Люблинець,с. Фасти,с. Черкаси,м. Ковель, вул. М. Левицького, вул. Брестська, 198,с. Мощена.2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-191 9:00-17:00 ФОП Іллюх В. П. с. Уховецьк.3. ПЛ – 10 кВ Л 16-05(ТП-123,ТП-554, ТП-59,ТП-68, ТП-69,ТП-109, ТП-70) 9:00-17:00 ТзОВ "В. Прометей", Львівська залізниця станція Стохід, Ковельське Райво, Церква с. М. Порськ,Голобське споживче товариство, Ковельське МТМО, Вол.дирекція УДППЗ, ФОП Орлюк А. О.,ПАТ "Ковельмолоко", Церква с. В. Порськ. с. Великий Порськ,с. Малий Порськ,с. Свидники,с. Борщівка.4. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-222 9:00-17:00 ПрАТ "МТС УКРАЇНА",СТзОВ"Сагайдачного". с. Старі Кошари.5. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-658 9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2,ПП "ВІР", МАП "Вермі", Ков. управління освіти вик.ком., МПП "Роман", Курси цивільної обор,Ков. Терцентр соц. обслуг., ПТМ "Ковельтепло",МАП "Вермі", Вол. обл. Центр реабіліт дітей. м. Ковель, вул. Боровця, 2,вул. Відродження.Локачинський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-04кВ Л-1 КТП №241 9:00-17:00 с.Войнин вул.Центральна,Польова.2 КТП №232 9:00-17:00 с.Заячиці частково.1 ЩТП 539 9:00-17:00 с.Пулемець1. 10:00-17:00ФОП Засядько Степан Радіонович (ларьок).с. Ст. Чорторійськ1. 09:00-17:00Магазин «Автозапчастини», садівниче товариство Мічурінець, дачі м.Нововолинськвул.Світла, 1-37, 2-32 бп-т Дружби, 35-412. 09:00-17:00 Станція перекачки 3-Біс м.Нововолинськ1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-250 9:00-17:00 с.Рудня вул.. Сонячна, Залізнична, Квітнева2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-404 9:00-17:00 с.Літогоще виробниче приміщення, бригади.3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-267 9:00-17:00 с.Доросині школа. с.Доросині вул. Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна.4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка вул.. Гранична.1 КТП-196 10:00-17:00 Школа с Дубечно вул Костючика,Лугова .2 КТП-193 10:00-17:00 с Любохинивул Шкільна,Вишнева,Зелена1. 08:00-20:40 Новосілківська с/р – клуб, млин, дит.садок, ФАП,АТС, база відпочинку, пункт прийому молока с.Новосілки, Сомин2 ПЛ-0,4 кВКТП-184Л-1 10:00-16:30 Ветмедецина с.Олександрівка