Чоловік може загриміти на 10 років за наркотики, які у нього знайшли на «Ягодині»

Мешканець Запоріжжя, якому хотів провезти через "Ягодин" марихуану, постане перед судом.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Судитимуть 38-річного мешканця Запоріжжя, який у квітні під час перетину кордону у пункті пропуску «Ягодин» Волинської митниці ДФС, намагався незаконно перемістити до України попередньо придбаний ним у Польщі особливо небезпечний наркотичний засіб - марихуану. Однак його викрили під час проходження прикордонно-митного контролю.Дії громадянина кваліфікували за ч.2 ст. 305 КК України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів), санкції якої передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.