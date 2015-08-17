У центрі Луцька «битимуться» поети
Сьогодні, 19:16
Молоді автори - учасники літературного проекту для митців-початківців «Ліхтар» змагатимуться у сквері «Зоряний» (вулиця Лесі Українки, 24А).
Найпоетичніша публічна бійка відбудеться у Луцьку у суботу, 8 вересня о 15:00, - повідомили організатори.
Лучан та гостей міста запрошують на незвичайну подію. Батл за участі молодих, провокативних і дуже агресивних поетів та поеток обіцяє яскраві враження. Незабутні епітети, незвичайні метафори, несподівані порівняння та неймовірно гострі читання стануть головною зброєю учасників.
Зустріч відбувається у рамках святкування Дня міста.
«Слем - це змагання між поетами у їх артистичності. Ідейна сторона відходить на задній план, коли виходить літератор і декламує свою творчість, крім слів використовуючи власні емоції та жести. Західна поезія вже багато років переживає такий формат заходів. В Україні вони також були певний час популярними, проте кілька років про український слем не було чути. Цього року «двіж» відроджується, тому Луцьк також повинен бути причетним. Слем - чудова нагода показати себе молодим поетам. Вони обов'язково покажуть шоу», - пояснює організатор заходу, куратор проекту «Ліхтар», поет Рту.
Організатори: Мистецьке об’єднання «стендаЛь», проект для митців-початківців «Ліхтар». Проект реалізовується за підтримки Управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА та Департаменту культури Луцької міської ради.
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Найпоетичніша публічна бійка відбудеться у Луцьку у суботу, 8 вересня о 15:00, - повідомили організатори.
Лучан та гостей міста запрошують на незвичайну подію. Батл за участі молодих, провокативних і дуже агресивних поетів та поеток обіцяє яскраві враження. Незабутні епітети, незвичайні метафори, несподівані порівняння та неймовірно гострі читання стануть головною зброєю учасників.
Зустріч відбувається у рамках святкування Дня міста.
«Слем - це змагання між поетами у їх артистичності. Ідейна сторона відходить на задній план, коли виходить літератор і декламує свою творчість, крім слів використовуючи власні емоції та жести. Західна поезія вже багато років переживає такий формат заходів. В Україні вони також були певний час популярними, проте кілька років про український слем не було чути. Цього року «двіж» відроджується, тому Луцьк також повинен бути причетним. Слем - чудова нагода показати себе молодим поетам. Вони обов'язково покажуть шоу», - пояснює організатор заходу, куратор проекту «Ліхтар», поет Рту.
Організатори: Мистецьке об’єднання «стендаЛь», проект для митців-початківців «Ліхтар». Проект реалізовується за підтримки Управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА та Департаменту культури Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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