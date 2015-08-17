У центрі Луцька «битимуться» поети

Молоді автори - учасники літературного проекту для митців-початківців «Ліхтар» змагатимуться у сквері «Зоряний» (вулиця Лесі Українки, 24А).Найпоетичніша публічна бійка відбудеться у Луцьку у суботу, 8 вересня о 15:00, - повідомили організатори.Лучан та гостей міста запрошують на незвичайну подію. Батл за участі молодих, провокативних і дуже агресивних поетів та поеток обіцяє яскраві враження. Незабутні епітети, незвичайні метафори, несподівані порівняння та неймовірно гострі читання стануть головною зброєю учасників.Зустріч відбувається у рамках святкування Дня міста.«Слем - це змагання між поетами у їх артистичності. Ідейна сторона відходить на задній план, коли виходить літератор і декламує свою творчість, крім слів використовуючи власні емоції та жести. Західна поезія вже багато років переживає такий формат заходів. В Україні вони також були певний час популярними, проте кілька років про український слем не було чути. Цього року «двіж» відроджується, тому Луцьк також повинен бути причетним. Слем - чудова нагода показати себе молодим поетам. Вони обов'язково покажуть шоу», - пояснює організатор заходу, куратор проекту «Ліхтар», поет