У Луцьку діти зі школи №27 не ходитимуть в інші заклади на фізкультуру
Сьогодні, 16:01
Вихованці комунального закладу "Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області" не ходитимуть на фізкультуру в інші школи, як це планували раніше.
Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» розповів директор закладу Віталій Бондар.
Натомість діти займатимуться вправами у межах школи.
«У нас на сьогодні в школі передбачено кілька ігрових залів – це для настільного тенісу, шашок, є танцювальна студія та універсальний зал, де можна, знову ж таки, займатися ритмікою та хореографію», - зауважив директор. Окрім чотирьох ігрових зон у приміщенні, є ще чотири на вулиці – міні-футбольний, баскетбольний, волейбольний майданчики та силові тренажери. Також школярі зможуть займатися в басейні школи.
«Ми опрацювали це питання і визначили, що модулі, які передбачені фізкультурою, забезпечимо самостійно – діти в інші школи не ходитимуть. Це і певна витрата часу, і, ви розумієте – треба дітей переводити через вулиці, через пішохідні переходи», - резюмував освітянин.
Нагадаємо, школа почала роботу 1 вересня цього року. Заклад оснастили за останнім словом техніки.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» розповів директор закладу Віталій Бондар.
Натомість діти займатимуться вправами у межах школи.
«У нас на сьогодні в школі передбачено кілька ігрових залів – це для настільного тенісу, шашок, є танцювальна студія та універсальний зал, де можна, знову ж таки, займатися ритмікою та хореографію», - зауважив директор. Окрім чотирьох ігрових зон у приміщенні, є ще чотири на вулиці – міні-футбольний, баскетбольний, волейбольний майданчики та силові тренажери. Також школярі зможуть займатися в басейні школи.
«Ми опрацювали це питання і визначили, що модулі, які передбачені фізкультурою, забезпечимо самостійно – діти в інші школи не ходитимуть. Це і певна витрата часу, і, ви розумієте – треба дітей переводити через вулиці, через пішохідні переходи», - резюмував освітянин.
Нагадаємо, школа почала роботу 1 вересня цього року. Заклад оснастили за останнім словом техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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