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У Луцьку діти зі школи №27 не ходитимуть в інші заклади на фізкультуру

У Луцьку діти зі школи №27 не ходитимуть в інші заклади на фізкультуру
Вихованці комунального закладу "Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області" не ходитимуть на фізкультуру в інші школи, як це планували раніше.

Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» розповів директор закладу Віталій Бондар.

Натомість діти займатимуться вправами у межах школи.

«У нас на сьогодні в школі передбачено кілька ігрових залів – це для настільного тенісу, шашок, є танцювальна студія та універсальний зал, де можна, знову ж таки, займатися ритмікою та хореографію», - зауважив директор. Окрім чотирьох ігрових зон у приміщенні, є ще чотири на вулиці – міні-футбольний, баскетбольний, волейбольний майданчики та силові тренажери. Також школярі зможуть займатися в басейні школи.

«Ми опрацювали це питання і визначили, що модулі, які передбачені фізкультурою, забезпечимо самостійно – діти в інші школи не ходитимуть. Це і певна витрата часу, і, ви розумієте – треба дітей переводити через вулиці, через пішохідні переходи», - резюмував освітянин.

Нагадаємо, школа почала роботу 1 вересня цього року. Заклад оснастили за останнім словом техніки.

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Теги: школа №27, ліцей, спортзал
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