У Луцьку діти зі школи №27 не ходитимуть в інші заклади на фізкультуру

Вихованці комунального закладу "Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області" не ходитимуть на фізкультуру в інші школи, як це пПро це у коментарірозповів директор закладуНатомість діти займатимуться вправами у межах школи.«У нас на сьогодні в школі передбачено кілька ігрових залів – це для настільного тенісу, шашок, є танцювальна студія та універсальний зал, де можна, знову ж таки, займатися ритмікою та хореографію», - зауважив директор. Окрім чотирьох ігрових зон у приміщенні, є ще чотири на вулиці – міні-футбольний, баскетбольний, волейбольний майданчики та силові тренажери. Також школярі зможуть займатися в басейні школи.«Ми опрацювали це питання і визначили, що модулі, які передбачені фізкультурою, забезпечимо самостійно – діти в інші школи не ходитимуть. Це і певна витрата часу, і, ви розумієте – треба дітей переводити через вулиці, через пішохідні переходи», - резюмував освітянин.Нагадаємо, школа1 вересня цього року.за останнім словом техніки.