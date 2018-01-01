Де навчатиметься волинянин, який набрав по 200 балів з двох предметів
Сьогодні, 16:08
Андрій Сафонюк, який єдиний у Волинській області набрав максимальну кількість балів з двох предметів ЗНО, вчитиметься у Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця.
Андрій – випускник Камінь-Каширського НВК №1, який спромігся рекордно скласти цьогорічне ЗНО, здобуватиме фах лікаря у Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця, - пише газета Полісся.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин набрав 200 балів на ЗНО з двох предметів. ВІДЕО
Хлопець єдиний на Волині і один з дванадцяти в Україні, хто за результатами зовнішнього незалежного оцінювання отримав максимальні 200 балів одразу з двох предметів.
Випробовував свої сили хлопець в біології та хімії, адже ще з дитячих літ мріяв продовжити справу мами, стати лікарем, аби рятувати людські життя. Як нещодавно стало відомо, давня мрія юнака таки здійснилася.
Він успішно пройшов вступну кампанію і нині є студентом київського медичного вишу.
Нагадаємо, випускник міського НВК №1 імені Євгена Шабліовського з Каменя-Каширського Андрій Сафонюк — єдиний на Волині і один з дванадцяти в Україні, кому за результатами зовнішнього незалежного оцінювання вдалося отримати максимальні 200 балів одразу з двох предметів — біології та хімії.
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Андрій – випускник Камінь-Каширського НВК №1, який спромігся рекордно скласти цьогорічне ЗНО, здобуватиме фах лікаря у Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця, - пише газета Полісся.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин набрав 200 балів на ЗНО з двох предметів. ВІДЕО
Хлопець єдиний на Волині і один з дванадцяти в Україні, хто за результатами зовнішнього незалежного оцінювання отримав максимальні 200 балів одразу з двох предметів.
Випробовував свої сили хлопець в біології та хімії, адже ще з дитячих літ мріяв продовжити справу мами, стати лікарем, аби рятувати людські життя. Як нещодавно стало відомо, давня мрія юнака таки здійснилася.
Він успішно пройшов вступну кампанію і нині є студентом київського медичного вишу.
Нагадаємо, випускник міського НВК №1 імені Євгена Шабліовського з Каменя-Каширського Андрій Сафонюк — єдиний на Волині і один з дванадцяти в Україні, кому за результатами зовнішнього незалежного оцінювання вдалося отримати максимальні 200 балів одразу з двох предметів — біології та хімії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Симпатичний хлопець!А значить повинен бути висококваліфікованим доктором.
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