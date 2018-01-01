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Де навчатиметься волинянин, який набрав по 200 балів з двох предметів

Де навчатиметься волинянин, який набрав по 200 балів з двох предметів
Андрій Сафонюк, який єдиний у Волинській області набрав максимальну кількість балів з двох предметів ЗНО, вчитиметься у Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця.

Андрій – випускник Камінь-Каширського НВК №1, який спромігся рекордно скласти цьогорічне ЗНО, здобуватиме фах лікаря у Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця, - пише газета Полісся.

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Хлопець єдиний на Волині і один з дванадцяти в Україні, хто за результатами зовнішнього незалежного оцінювання отримав максимальні 200 балів одразу з двох предметів.

Випробовував свої сили хлопець в біології та хімії, адже ще з дитячих літ мріяв продовжити справу мами, стати лікарем, аби рятувати людські життя. Як нещодавно стало відомо, давня мрія юнака таки здійснилася.

Він успішно пройшов вступну кампанію і нині є студентом київського медичного вишу.

Нагадаємо, випускник міського НВК №1 імені Євгена Шабліовського з Каменя-Каширського Андрій Сафонюк — єдиний на Волині і один з дванадцяти в Україні, кому за результатами зовнішнього незалежного оцінювання вдалося отримати максимальні 200 балів одразу з двох предметів — біології та хімії.

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Теги: освіта, ЗНО
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Коментарі 1
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Симпатичний хлопець!А значить повинен бути висококваліфікованим доктором.
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