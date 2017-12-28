У київському гуртожитку першокурсник влаштував різанину. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі прокуратури столиці, передає



"1 вересня приблизно о першій годині ночі молодик прийшов до гуртожитку Національного авіаційного університету, розташованого на вулиці Ніжинській у Києві, та намагався проникнути в приміщення.



Біля входу у нього виник конфлікт зі студентами-мешканцями вказаного гуртожитку, які не впускали останнього всередину. Обурившись цим, хлопець дістав ніж та наніс двом студентам НАУ численні поранення у різні частини тіла", - йдеться у повідомленні.



У Харкові 14-річна дівчинка викинулась з 14-го поверху, залишивши передсмертну записку



Унаслідок нападу один студент отримав тяжкі тілесні ушкодження, інший - легкі.



Наразі слідчі Солом'янського УП ГУ НП Києва повідомили студенту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.



Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві 17-річний студент 1 курсу влаштував різанину у гуртожитку, поранивши двох студентів Національного авіаційного університету.Про це повідомили у прес-службі прокуратури столиці, передає ТСН "1 вересня приблизно о першій годині ночі молодик прийшов до гуртожитку Національного авіаційного університету, розташованого на вулиці Ніжинській у Києві, та намагався проникнути в приміщення.Біля входу у нього виник конфлікт зі студентами-мешканцями вказаного гуртожитку, які не впускали останнього всередину. Обурившись цим, хлопець дістав ніж та наніс двом студентам НАУ численні поранення у різні частини тіла", - йдеться у повідомленні.У Харкові 14-річна дівчинка викинулась з 14-го поверху, залишивши передсмертну запискуУнаслідок нападу один студент отримав тяжкі тілесні ушкодження, інший - легкі.Наразі слідчі Солом'янського УП ГУ НП Києва повідомили студенту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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