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У київському гуртожитку першокурсник влаштував різанину. ФОТО

У київському гуртожитку першокурсник влаштував різанину. ФОТО
У Києві 17-річний студент 1 курсу влаштував різанину у гуртожитку, поранивши двох студентів Національного авіаційного університету.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури столиці, передає ТСН.

"1 вересня приблизно о першій годині ночі молодик прийшов до гуртожитку Національного авіаційного університету, розташованого на вулиці Ніжинській у Києві, та намагався проникнути в приміщення.

Біля входу у нього виник конфлікт зі студентами-мешканцями вказаного гуртожитку, які не впускали останнього всередину. Обурившись цим, хлопець дістав ніж та наніс двом студентам НАУ численні поранення у різні частини тіла", - йдеться у повідомленні.

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Унаслідок нападу один студент отримав тяжкі тілесні ушкодження, інший - легкі.

Наразі слідчі Солом'янського УП ГУ НП Києва повідомили студенту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. 

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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Теги: різанина, Київ, гуртожиток
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