Перший дзвоник у Ковелі. ФОТО





Цьогоріч у місті за парти сяде 9560 учнів, з них - 1131 першокласник, - інформує сайт



Багатим на добрі емоції видався перший дзвоник для учнів, вчителів та батьків ЗОШ №12. Зі святом велику родину приїхав привітати міський голова Олег Кіндер.



Він побажав усім миру, благополуччя, удачі та натхнення і закликав юних ковельчан бути патріотами своєї держави. Адже завдання нинішніх школярів навчатись успішно, аби збудувати країну із європейським рівнем життя.



Особливої врочистості святу додав виступ першокласників. За традицією одинадцятикласники прийняли своїх молодших друзів у шкільну родину, зачитавши їм свою настанову.



Після лінійки міський голова Олег Кіндер оглянув навчальний заклад, поспілкувався з колективом та запевнив, що і надалі вони можуть розраховувати на розуміння та підтримку місцевої влади.



Керівники міста сьогодні взяли участь в урочистих заходах з нагоди першого дзвінка.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 3 вересня стартував новий навчальний рік. У всіх школах відбулись урочисті лінійки.Цьогоріч у місті за парти сяде 9560 учнів, з них - 1131 першокласник, - інформує сайт Ковельської міської ради Багатим на добрі емоції видався перший дзвоник для учнів, вчителів та батьків ЗОШ №12. Зі святом велику родину приїхав привітати міський головаВін побажав усім миру, благополуччя, удачі та натхнення і закликав юних ковельчан бути патріотами своєї держави. Адже завдання нинішніх школярів навчатись успішно, аби збудувати країну із європейським рівнем життя.Особливої врочистості святу додав виступ першокласників. За традицією одинадцятикласники прийняли своїх молодших друзів у шкільну родину, зачитавши їм свою настанову.Після лінійки міський голова Олег Кіндер оглянув навчальний заклад, поспілкувався з колективом та запевнив, що і надалі вони можуть розраховувати на розуміння та підтримку місцевої влади.Керівники міста сьогодні взяли участь в урочистих заходах з нагоди першого дзвінка.

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