Під Києвом чоловік зґвалтував молоду жінку

В місті Вишгород молодий чоловік накинувся на 27-річну жінку.Інцидент трапився близько 9-ї ранку, коли дівчина йшла на роботу, - інформує прес-служба служба поліції Київщини.Він затягнув жертву в кущі та познущався над нею.Незнайомець схопив дівчину за шию. Погрожуючи вбити, він затягнув потерпілу в кущі, де познущався над нею.За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 152 Кримінального кодексу України (#зґвалтування), а також за ч.1 ст. 153 ККУ . Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо обрання відносно нього міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.