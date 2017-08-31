Під Києвом чоловік зґвалтував молоду жінку
Сьогодні, 17:02
В місті Вишгород молодий чоловік накинувся на 27-річну жінку.
Інцидент трапився близько 9-ї ранку, коли дівчина йшла на роботу, - інформує прес-служба служба поліції Київщини.
Він затягнув жертву в кущі та познущався над нею.Незнайомець схопив дівчину за шию. Погрожуючи вбити, він затягнув потерпілу в кущі, де познущався над нею.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 152 Кримінального кодексу України (#зґвалтування), а також за ч.1 ст. 153 ККУ . Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо обрання відносно нього міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився близько 9-ї ранку, коли дівчина йшла на роботу, - інформує прес-служба служба поліції Київщини.
Він затягнув жертву в кущі та познущався над нею.Незнайомець схопив дівчину за шию. Погрожуючи вбити, він затягнув потерпілу в кущі, де познущався над нею.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 152 Кримінального кодексу України (#зґвалтування), а також за ч.1 ст. 153 ККУ . Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо обрання відносно нього міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку та в селі поблизу не буде води
Сьогодні, 17:26
Продали саму «коробку»: у «Луцьку Рів'єру» не можуть заселитися через відсутність комунікацій. ВІДЕО
Сьогодні, 17:23
Під Києвом чоловік зґвалтував молоду жінку
Сьогодні, 17:02
Перший дзвоник у Ковелі. ФОТО
Сьогодні, 16:47