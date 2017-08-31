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Під Києвом чоловік зґвалтував молоду жінку

Під Києвом чоловік зґвалтував молоду жінку
В місті Вишгород молодий чоловік накинувся на 27-річну жінку.

Інцидент трапився близько 9-ї ранку, коли дівчина йшла на роботу, - інформує прес-служба служба поліції Київщини.

Він затягнув жертву в кущі та познущався над нею.Незнайомець схопив дівчину за шию. Погрожуючи вбити, він затягнув потерпілу в кущі, де познущався над нею.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 152 Кримінального кодексу України (#зґвалтування), а також за ч.1 ст. 153 ККУ . Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо обрання відносно нього міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Теги: гвалтівник, дівчина, Київ
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