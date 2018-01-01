Кольорові стіни, ігрова кімната і басейн: луцька школа №27 зсередини. ФОТО

Луцька школа №27 1 вересня гостиннодля школярів. Відкриття закладу стало чи не найочікуванішою «освітянською» подією міста, адже це перша школа, збудована за роки незалежності.Оглянути, як тут навчаються діти, 3 вересня прибув голова Волинської обласної державної адміністраціїШкола №27 розрахована на 630 дітей, однак цьогоріч тут навчатиметься дещо менше школяриків, адже у закладі не набирали 10 та 11 класу. Тож у перших класах вчиться 121 дитина, а загалом у школі – 510 учнів. Є також дві заяви від батьків дітей, які навчаються за індивідуальним планом.Нині школа працює на повну – як розповів директор закладу, тут заповнені 19 класних кімнат. Класи оснащені дошками, партами та стільцями, а також шафами, а на решту меблів очікують найближчим часом.Окрім того, заклад облаштований для зручності людей із особливими потребами. Під’їзд до школи обладнали зручним пандусом, двері у вбиральню підлаштовані, аби туди міг пройти візочок, а також тут є два спеціальні ліфти. Однак, наразі, діток, які б потребували використання ліфта, у школі немає.Ліцей облаштували відповідно до вимог Нової української школи – тут скрізь встановлені фонтанчики із питною водою, коридори широкі, світлі та яскраво розмальовані, а класні кімнати мають багато простору, аби діти мали місце для відпочинку.Тим часом, обладнання для харчоблоку вже повністю завезли та встановили, тому їдальня справно функціонує. Харчування тут відбувається у декілька змін.«На другій перерві харчуються першачки, на наступній - 3-4 класи. Старші діти харчуються самостійно, коли їм зручно», - додав Бондар. Школа також може похвалитися просторою та світлою актовою залою – приміщення розраховане на 216 посадкових місць, до жовтня сюди мають завезти м’яку частину.Цікаво, що біля актової зали також діятимуть артистичні - спеціальні кімнати для хлопців та дівчат, де вони зможуть проводити репетиції перед шкільними виступами.У школі також є одна ігрова кімната для групи продовженого дня та дві спальні, де дітки зможуть мати пообідній сон. Щоправда, в ігровій кімнаті наразі немає м’яких меблів, так само ще не приїхали ліжка для спальних кімнат.Окрім того, у школі досі немає інтернету та не привезли. Проте, коли має «приїхати» техніка, у школі точно не знають.«Це не до мене питання. Я директор, організатор навчально-виховного процесу, а коли техніка приїде - будемо одразу повідомляти, будемо разом тішитися», - мовив Бондар.У закладі також є кілька ігрових кімнат, які використовуватимуть для уроків фізкультури, а також новенький сучасний басейн.Тут також діють душові кімнати, якими діти зможуть користуватися після фізкультури.Голова Волинської ОДА Савченко розповів, що доручив фахівцям із адміністрації разом із керівництвом школи визначитися, як поетапно доукомплектовувати школу.«Це дуже важливо, бо зразу всі кошти, напевне, не знайдуться через об’єктивні причини. Тому ми повинні розуміти, що найбільше дітям потрібно для навчального процесу. Ми повинні розуміти, що основне, а згодом доукомплектовувати певні бажання, яких немає в інших школах – має бути чіткий графік виконання наших завдань для доведення школи до 100% готовності», - мовив Савченко. Аби зробити свій візит дещо оптимістичнішим, голова ОДА пригостив першачків школи солодощами.Нагадаємо, також директор школи розповів, що дітив інші заклади.