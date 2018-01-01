Продали саму «коробку»: у «Луцьку Рів'єру» не можуть заселитися через відсутність комунікацій. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Хмельничанка Катерина та її чоловік пакистанець Мухамед у 2017 році купили квартиру ось у цій луцькій новобудові, що по вулиці Ковельській.



«Представник забудовника, пан Валерій, обіцяв, що будинок здасться ще у 2017 році з усіма комунікаціями. Ми перейшли у 2018 рік: води нема, газу нема, світла нема», – розповіла Катерина.



Нагадаємо, раніше у житловому комплексі «Луцька Рів'єра» силовики провели обшуки.



Зі слів Катерини, після того, як у травні отримали ключі від квартири, планували розпочати там ремонт. Через відсутність там води, газу і світла не зробили нічого.



«Два дні назад, особисто мені, представник забудовника Валерій сказав, що відключають воду і електрику. Що більше забудовник зі своєї кишені платити не буде», – зауважила мешканка будинку.



Зі слів іншого власника квартири, Романа Городюка, на усі питання щодо комунікацій представник забудовника відповідає так:



«Поки не створите ОСББ – нічого не буде. Тобто всі недоліки по газу, воді, які є в будинку, які, скажімо, були створені при будівництві цього будинку, хочуть перекласти на ОСББ.



Щоб почути відповіді на свої питання, власники квартир у дворі влаштували збори. На них прибули представники забудовника.



Віталій та Валерій розповіли людям наступне:



«Ви створюєте ОСББ – і потім, поетапно, все приймаєте. Заключаєте договір з обленерго – заберете два лічильника загальних. Заключите з водоканалом – заберете два лічильника загальних. Ми не будемо платити по тарифу комерційному. Вас там чекають, ви заключите».



«Якщо міська влада прийняла цей будинок та видала сертифікат готовності, хай приймає в міську комунальну службу, цей будинок, доводить його до пуття, і ми на ОСББ його приймемо у будь-якій порі часу. Ми створимося, коли у ньому можна буде жити», – заявила власниця офісного приміщення Людмила Завалій.



«Ми гарантуємо, що передаємо на ЖКГ. І ніяких проблем не буде. Буде і вода, і газ, і електрика», – запевнив представник забудовника Валерій.



Владислав Троць – керівник відділу державного архітектурного контролю міської ради. Відомства, що приймало в експлуатацію «Луцьку Рів'єру».



«На об'єкті повинні бути виконані всі роботи, які передбачені проектом. І коли ми відкриваємо проект, ми дивимось, що передбачено проведення внутрішніх і зовнішніх мереж. На даному об'єкті були виконані дані вимоги», – розповів Владислав Троць.



«Замовник зобов'язаний передати закінчений будівництвом та підключений до інженерних мереж житловий будинок, що споруджувався із сполученням коштів об'єднанню співвласників чи власнику, або експлуатуючій організації», – цитує 39 статтю закону про регулювання містобудівної діяльності посадовець.



Чи підключені мережі передадуть власникам квартир, цього їхнього служба не контролює, – розповідає Владислав Троць. Це, каже, цивільно-правові відносини між забудовником і власниками квартир. На зборах сторони не дійшли спільного рішення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власники квартир у житловому комплексі «Луцька Рів'єра» не можуть заселитися у свої оселі, бо там немає води, газу та світла.Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь Хмельничанката її чоловік пакистанецьу 2017 році купили квартиру ось у цій луцькій новобудові, що по вулиці Ковельській.«Представник забудовника, пан, обіцяв, що будинок здасться ще у 2017 році з усіма комунікаціями. Ми перейшли у 2018 рік: води нема, газу нема, світла нема», – розповіла Катерина.Нагадаємо,Зі слів Катерини, після того, як у травні отримали ключі від квартири, планували розпочати там ремонт. Через відсутність там води, газу і світла не зробили нічого.«Два дні назад, особисто мені, представник забудовника Валерій сказав, що відключають воду і електрику. Що більше забудовник зі своєї кишені платити не буде», – зауважила мешканка будинку.Зі слів іншого власника квартири,, на усі питання щодо комунікацій представник забудовника відповідає так:«Поки не створите ОСББ – нічого не буде. Тобто всі недоліки по газу, воді, які є в будинку, які, скажімо, були створені при будівництві цього будинку, хочуть перекласти на ОСББ.Щоб почути відповіді на свої питання, власники квартир у дворі влаштували збори. На них прибули представники забудовника.Віталій та Валерій розповіли людям наступне:«Ви створюєте ОСББ – і потім, поетапно, все приймаєте. Заключаєте договір з обленерго – заберете два лічильника загальних. Заключите з водоканалом – заберете два лічильника загальних. Ми не будемо платити по тарифу комерційному. Вас там чекають, ви заключите».«Якщо міська влада прийняла цей будинок та видала сертифікат готовності, хай приймає в міську комунальну службу, цей будинок, доводить його до пуття, і ми на ОСББ його приймемо у будь-якій порі часу. Ми створимося, коли у ньому можна буде жити», – заявила власниця офісного приміщення«Ми гарантуємо, що передаємо на ЖКГ. І ніяких проблем не буде. Буде і вода, і газ, і електрика», – запевнив представник забудовника Валерій.– керівник відділу державного архітектурного контролю міської ради. Відомства, що приймало в експлуатацію «Луцьку Рів'єру».«На об'єкті повинні бути виконані всі роботи, які передбачені проектом. І коли ми відкриваємо проект, ми дивимось, що передбачено проведення внутрішніх і зовнішніх мереж. На даному об'єкті були виконані дані вимоги», – розповів Владислав Троць.«Замовник зобов'язаний передати закінчений будівництвом та підключений до інженерних мереж житловий будинок, що споруджувався із сполученням коштів об'єднанню співвласників чи власнику, або експлуатуючій організації», – цитує 39 статтю закону про регулювання містобудівної діяльності посадовець.Чи підключені мережі передадуть власникам квартир, цього їхнього служба не контролює, – розповідає Владислав Троць. Це, каже, цивільно-правові відносини між забудовником і власниками квартир. На зборах сторони не дійшли спільного рішення.

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