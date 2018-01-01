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У Луцьку та в селі поблизу не буде води

У Луцьку та в селі поблизу не буде води
Комунальне підприємство «Луцькводоканал» повідомляє, що 4 вересня
відімкне водопостачання на деяких вулицях.

Зокрема, з 9:00 до 18:00 буде припинено водопостачання в с. Липини в районі вулиць М.Кривоноса, Героїв УПА, Княгині Ольги, М.Заньковецької, І.Богуна в зв'язку з проведенням ремонтних робіт, - повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».

Також, з 4 вересня з 09:00 і до завершення будівельних робіт буде понижено тиск в водопровідній мережі в районі вулиць Ершова, Гущанської та Індустріальної в зв'язку з заміною ділянки водогону.

Тож, просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.

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Теги: відключення, вода
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