У Луцьку та в селі поблизу не буде води

Комунальне підприємство «Луцькводоканал» повідомляє, що 4 вереснявідімкне водопостачання на деяких вулицях.Зокрема, з 9:00 до 18:00 буде припинено водопостачання в с. Липини в районі вулиць М.Кривоноса, Героїв УПА, Княгині Ольги, М.Заньковецької, І.Богуна в зв'язку з проведенням ремонтних робіт, - повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».Також, з 4 вересня з 09:00 і до завершення будівельних робіт буде понижено тиск в водопровідній мережі в районі вулиць Ершова, Гущанської та Індустріальної в зв'язку з заміною ділянки водогону.Тож, просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.