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У Старій Вижівці відкрили інклюзивно-ресурсний центр

У Старій Вижівці відкрили інклюзивно-ресурсний центр
Для особливих дітей Старовижівщини відкрили інклюзивно-ресурсний центр.

Сьогодні, 3 вересня 2018 року, відбулося урочисте відкриття Старовижівського районного інклюзивно-ресурсного центру, який створено на базі НВК «Загальноосвітня школа-гімназія І-ІІІ ст.» смт Стара Вижівка, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

Його основна мета – підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Відтак, у закладі надаватимуть комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей, а також допомагатимуть їх соціальній адаптації.

З нагоди відкриття особливої освітньої установи відбулися урочистості за участі представників влади, громадськості та власне майбутніх вихованців.

Так, за словами голови Старовижівської райдержадміністрації Анатолія Бринчука, саме інклюзивна система освіти, якою опікується Марина Порошенко, дає дитині можливість розвиватися та адаптуватися до суспільства.

"Інклюзія, як зазначив Президент України Петро Порошенко, – тест на людяність. Це потреба сьогодення та майбутнього. Такі центри вкрай необхідні для наших дітей для отримання повноцінної освіти та адаптації у сучасному просторі. Я вірю, що відкриття центру допоможе дітям з особливими потребами відчувати себе повноцінними жителями нашої громади та країни", – додав посадовець.

Слід зазначити, що фахівці інклюзивно-ресурсного центру забезпечуватимуть методичний, психологічний, дефектологічний, логопедичний супровід дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років протягом усього навчання. Послуги центру будуть безкоштовні для батьків. Натомість, фінансування закладу здійснюватиму коштом освітньої субвенції. Центр має освітні осередки, зокрема, для занять лікувальною фізкультурою, іграми, куточок логопеда та відпочинку.

Після урочистого перерізання стрічки, усі присутні мали змогу оглянути центр, ознайомитися із облаштуванням кабінетів для занять з дітками.

У Старій Вижівці відкрили інклюзивно-ресурсний центр
У Старій Вижівці відкрили інклюзивно-ресурсний центр
У Старій Вижівці відкрили інклюзивно-ресурсний центр
У Старій Вижівці відкрили інклюзивно-ресурсний центр

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Теги: інклюзивно-ресурсні центри, освіта, діти
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