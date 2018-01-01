Художня студія «Смугастий носоріг» набирає групи на навчання*

У дитячому розважальному комплексі "Смугастий носоріг", що на 2-му поверсі у РЦ «Промінь» є художня студія, котра набиває на групи на навчання на постійній основі.Тут можна придбати абонемент на навчання протягом місяця.Тут дітей вчать живопису та розвивають творчі здібності. Навчання складене за авторською методикою та підходить для діток від 3-х до 14 років.Окрім постійного навчання студія пропонує одноразові майстер-класи різного типу.Також на протязі вересня діє акція для новачків: перше заняття безкоштовне. Для того щоб кожна дитина змогла спробувати, адаптуватись, полюбити занятті і тоді зі сміливістю розпочинати навчання.За деталями та записом телефонуйте: +380 (66) 770 07 50.