До Дня міста у «Промені» відбудеться вечірка*
Сьогодні, 19:35
8 вересня Луцьк святкуватиме День міста.
У Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» відбудеться rooftop вечірок на терасі з діджеями FRN, MASH, DUSTIN та FAMOUS.
Заходи такого типу вже давно популярні у Європі і збирають справжніх поціновувачів якісного саунду та якісного відпочинку.
Grand Central запрошує відсвяткувати День міста під філігранно відібраний deep&house.
Також у цей день на площі комплексу відбудеться Dj-парад від Ring Dj Cafe з діджеями: Avecarnival, Phobos, Shmell’, Paradox та Semlycorn та танці від Stylez Studio.
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У Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» відбудеться rooftop вечірок на терасі з діджеями FRN, MASH, DUSTIN та FAMOUS.
Заходи такого типу вже давно популярні у Європі і збирають справжніх поціновувачів якісного саунду та якісного відпочинку.
Grand Central запрошує відсвяткувати День міста під філігранно відібраний deep&house.
Також у цей день на площі комплексу відбудеться Dj-парад від Ring Dj Cafe з діджеями: Avecarnival, Phobos, Shmell’, Paradox та Semlycorn та танці від Stylez Studio.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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