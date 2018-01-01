вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До Дня міста у «Промені» відбудеться вечірка*

До Дня міста у «Промені» відбудеться вечірка*
8 вересня Луцьк святкуватиме День міста.

У Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» відбудеться rooftop вечірок на терасі з діджеями FRN, MASH, DUSTIN та FAMOUS.

Заходи такого типу вже давно популярні у Європі і збирають справжніх поціновувачів якісного саунду та якісного відпочинку.

Grand Central запрошує відсвяткувати День міста під філігранно відібраний deep&house.

Також у цей день на площі комплексу відбудеться Dj-парад від Ring Dj Cafe з діджеями: Avecarnival, Phobos, Shmell’, Paradox та Semlycorn та танці від Stylez Studio.

До Дня міста у «Промені» відбудеться вечірка*
До Дня міста у «Промені» відбудеться вечірка*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь, розваги, відпочинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Соковиті й налиті сонцем дарунки осені: що вродило в садах і на городах лучан. ФОТО
Очільник волинської «Солідарності» склав повноваження
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 вересня
Сьогодні, 20:00
Коли в Україні стартує епідемія грипу
Сьогодні, 19:48
До Дня міста у «Промені» відбудеться вечірка*
Сьогодні, 19:35
Під Луцьком вантажівка влупилася в легковик
Сьогодні, 19:21
У центрі Луцька «битимуться» поети
Сьогодні, 19:16
Схожі новини
Художня студія «Смугастий носоріг» набирає групи на навчання* Художня студія «Смугастий носоріг» набирає групи на навчання*
Сьогодні, 18:05
У «Промені» – 20% знижка на святкування Дня народження* У «Промені» – 20% знижка на святкування Дня народження*
28 червень, 21:30
У п'ятницю в «George's Club» - жіночий день* У п'ятницю в «George's Club» - жіночий день*
28 червень, 19:20
Лучан кличуть на літературно-акустичний вечір у «Промені»* Лучан кличуть на літературно-акустичний вечір у «Промені»*
27 червень, 19:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Коли в Україні стартує епідемія грипу
Сьогодні, 19:48
 0
До Дня міста у «Промені» відбудеться вечірка*
Сьогодні, 19:35
 0
Під Луцьком вантажівка влупилася в легковик
Сьогодні, 19:21
 0
У центрі Луцька «битимуться» поети
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8