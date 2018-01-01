До Дня міста у «Промені» відбудеться вечірка*

8 вересня Луцьк святкуватиме День міста.У Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» відбудеться rooftop вечірок на терасі з діджеями FRN, MASH, DUSTIN та FAMOUS.Заходи такого типу вже давно популярні у Європі і збирають справжніх поціновувачів якісного саунду та якісного відпочинку.Grand Central запрошує відсвяткувати День міста під філігранно відібраний deep&house.Також у цей день на площі комплексу відбудеться Dj-парад від Ring Dj Cafe з діджеями: Avecarnival, Phobos, Shmell’, Paradox та Semlycorn та танці від Stylez Studio.