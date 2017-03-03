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«Серед нас живуть вбивці»: у Луцьку знайшли понівечений труп кота. ФОТО 18+

«Серед нас живуть вбивці»: у Луцьку знайшли понівечений труп кота. ФОТО 18+
У Луцьку на Київському майдані знайшли понівеченого мертвого кота.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Наталія Романова.

За словами жінки, 3 версня на Київському майдані, 5 у садку біля під’їзду вбили загальну улюбленицю – кицю Нюсю.

Кажуть, вона жила там майже десять років, її усі знали, підгодовували.

"Вона була ручною і довірливою. Нікому (окрім щурів) не представляла загрози. І от у якоїсь нелюді піднялася рука на беззахисну кішечку. Працівника КП «Ласка», які були викликані на місце події, зафіксували факт загибелі тварини. Причина смерті: колоті рани", - пише Наталія.

Жінка пише, що це не єдиний випадок смерті тварин на Київському майдані.

"У травні вбили кошенят Нюсі і виклали під під’їздом будинку №5, щоб похизуватися своїм «геройством». В липні живими були замуровані в дуплі дерева інші кошенята. Погрози звучали в і адресу пенсіонерки – мешканки майдану, що вб’ють собаку, яку вона підкормлює біля будинку. Знайте: серед нас живуть вбивці, і можливо це Ваші сусіди. Будьте пильними, і якщо вам щось відомо більше про ці злочини – повідомте, не замовчуйте. Бо невідомо як завтра поведеться ця нікчемна нелюдь. Від імені всіх, хто знав і любив Нюсю: бажаємо убивцям обов’язкового примноження і повернення їхнього «добра» в їхні сім’ї", - йдеться у дописі жінки.


«Серед нас живуть вбивці»: у Луцьку знайшли понівечений труп кота. ФОТО 18+

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Теги: смерть, тварина, кіт
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Коментарі 3
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От сволочі нелюди,,,рукі отрубати за таке
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Дичающее общество...Какое ЕС??? Наше место в лесах Амазонии!
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гнити заживо живодеру
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