Під Луцьком вантажівка влупилася в легковик
Сьогодні, 19:21
У селі Зміїнець, що під Луцьком, сталася аварія.
Про це у спільноті "Княгининівська громада" написала Ірина Єгорова.
Так, у синій Volkswagen на іноземній реєстрації в'їхала вантажівка. У результаті легковик зазнав значних механічних пошкоджень.
На місце прибули медики, які надають допомогу постраждалим. Причини аварії, а також стан постраждалих наразі невідомі. Зазначимо, що за попередньою інформацією усі живі. У ДТП постраждала жінка-водій легковика.
На місці автопригоди також працюють поліцейські.
Деталі - згодом.
Відео наслідків аварії можна переглянути ТУТ
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Про це у спільноті "Княгининівська громада" написала Ірина Єгорова.
Так, у синій Volkswagen на іноземній реєстрації в'їхала вантажівка. У результаті легковик зазнав значних механічних пошкоджень.
На місце прибули медики, які надають допомогу постраждалим. Причини аварії, а також стан постраждалих наразі невідомі. Зазначимо, що за попередньою інформацією усі живі. У ДТП постраждала жінка-водій легковика.
На місці автопригоди також працюють поліцейські.
Деталі - згодом.
Відео наслідків аварії можна переглянути ТУТ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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