Під Луцьком вантажівка влупилася в легковик





Про це у спільноті "Княгининівська громада" написала Ірина Єгорова.



Так, у синій Volkswagen на іноземній реєстрації в'їхала вантажівка. У результаті легковик зазнав значних механічних пошкоджень.



На місце прибули медики, які надають допомогу постраждалим. Причини аварії, а також стан постраждалих наразі невідомі. Зазначимо, що за попередньою інформацією усі живі. У ДТП постраждала жінка-водій легковика.



На місці автопригоди також працюють поліцейські.



Деталі - згодом.



Відео наслідків аварії можна переглянути

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