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Під Луцьком вантажівка влупилася в легковик

Під Луцьком вантажівка влупилася в легковик
У селі Зміїнець, що під Луцьком, сталася аварія.

Про це у спільноті "Княгининівська громада" написала Ірина Єгорова.

Так, у синій Volkswagen на іноземній реєстрації в'їхала вантажівка. У результаті легковик зазнав значних механічних пошкоджень.

На місце прибули медики, які надають допомогу постраждалим. Причини аварії, а також стан постраждалих наразі невідомі. Зазначимо, що за попередньою інформацією усі живі. У ДТП постраждала жінка-водій легковика.

На місці автопригоди також працюють поліцейські.

Деталі - згодом.

Відео наслідків аварії можна переглянути ТУТ

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Теги: ДТП, аварія
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