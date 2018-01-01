Дітлахи змушені навчатися в аварійній школі на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:14
Жителі села Стобихівка Камінь-Каширського району бояться пускати своїх дітей до школи через аварійний стан будівлі.
Про це йдеться в сюжеті НТН, - повідомляє Волинська правда.
Учнів утричі більше, ніж може вміщувати заклад, тому вони вчаться у дві зміни. Жителі села навіть самотужки зібрали півмільйона гривень на нову школу.
Батькам набридло, що діти навчаються у довоєнній будівлі і сільському клубі. «Клуб аварійний. Тріщина велика. Дітки не будуть ходити до школи, поки не почнеться будівництво», – розповідає матір одного з учнів.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко обіцяє, що ремонті роботи розпочнуться до 1 жовтня.
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Про це йдеться в сюжеті НТН, - повідомляє Волинська правда.
Учнів утричі більше, ніж може вміщувати заклад, тому вони вчаться у дві зміни. Жителі села навіть самотужки зібрали півмільйона гривень на нову школу.
Батькам набридло, що діти навчаються у довоєнній будівлі і сільському клубі. «Клуб аварійний. Тріщина велика. Дітки не будуть ходити до школи, поки не почнеться будівництво», – розповідає матір одного з учнів.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко обіцяє, що ремонті роботи розпочнуться до 1 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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