Дітлахи змушені навчатися в аварійній школі на Волині. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті НТН, - повідомляє



Учнів утричі більше, ніж може вміщувати заклад, тому вони вчаться у дві зміни. Жителі села навіть самотужки зібрали півмільйона гривень на нову школу.



Батькам набридло, що діти навчаються у довоєнній будівлі і сільському клубі. «Клуб аварійний. Тріщина велика. Дітки не будуть ходити до школи, поки не почнеться будівництво», – розповідає матір одного з учнів.



Голова Волинської ОДА Олександр Савченко обіцяє, що ремонті роботи розпочнуться до 1 жовтня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Стобихівка Камінь-Каширського району бояться пускати своїх дітей до школи через аварійний стан будівлі.Про це йдеться в сюжеті НТН, - повідомляє Волинська правда Учнів утричі більше,, тому вони вчаться у дві зміни. Жителі села навіть самотужки зібрали півмільйона гривень на нову школу.Батькам набридло, що діти навчаються у довоєнній будівлі і сільському клубі. «Клуб аварійний. Тріщина велика. Дітки не будуть ходити до школи, поки не почнеться будівництво», – розповідає матір одного з учнів.Голова Волинської ОДА, що ремонті роботи розпочнуться до 1 жовтня.

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