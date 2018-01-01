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Дітлахи змушені навчатися в аварійній школі на Волині. ВІДЕО

Дітлахи змушені навчатися в аварійній школі на Волині. ВІДЕО
Жителі села Стобихівка Камінь-Каширського району бояться пускати своїх дітей до школи через аварійний стан будівлі.

Про це йдеться в сюжеті НТН, - повідомляє Волинська правда.

Учнів утричі більше, ніж може вміщувати заклад, тому вони вчаться у дві зміни. Жителі села навіть самотужки зібрали півмільйона гривень на нову школу.

Батькам набридло, що діти навчаються у довоєнній будівлі і сільському клубі. «Клуб аварійний. Тріщина велика. Дітки не будуть ходити до школи, поки не почнеться будівництво», – розповідає матір одного з учнів.

Голова Волинської ОДА Олександр Савченко обіцяє, що ремонті роботи розпочнуться до 1 жовтня.


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Теги: школа, Волинь
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